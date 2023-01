Lecco, l’eroico gesto di una nonna salva il nipote: spinge via il piccolo e viene travolta dal camion

Il sacrificio estremo di una nonna salva la vita al nipotino di 8 anni. A Casatenovo (Lecco), una nonna si è buttata sotto un camion ed è morta per evitare che il mezzo travolgesse il piccolo mentre i due erano a un incrocio e stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando la donna – una 73enne – resasi conto dell’impatto imminente ha allontanato tempestivamente il nipote con una spinta e il tir l’ha investita e uccisa sul colpo.

Lecco, nonna eroina salva il nipote dall’impatto con un tir

Tutto accade nel giro di pochi, drammatici istanti, mentre la nonna stava accompagnando a scuola il bambino. All’incrocio tra la strada provinciale 51 e Via San Gaetano, a Rogoredo, frazione di Casatenovo. La vittima vede arrivare il camion – al volante, si scoprirà dopo, un autista spagnolo – alle prese con una manovra di svolta che ha fatto intuire il pericolo incombente alla donna. La quale, coraggiosamente, non ci ha pensato neppure un secondo. E spinto via il nipote, è rimasta travolta dall’impatto col tir che non le ha dato scampo. Il suo sacrificio ha fatto sì che il nipotino rimanesse illeso. Per lei, purtroppo invece -come riporta Il Giorno – non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo.

Il bambino, 8 anni, è rimasto illeso. La nonna è morta sul colpo

Ora, sulla dinamica indagano i carabinieri. I quali avrebbero già raccolto la testimonianza di un’infermiera che passava in quel frangente, e che è stata la prima a soccorrere la vittima. Sia chiamando subito i soccorsi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, che praticando nell’immediatezza degli eventi le prime manovre rianimatorie. Ma quando sul luogo della tragedia sono arrivati in elicottero i sanitari dell’eliambulanza di Como con i volontari della Croce bianca, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso della eroica 73enne.