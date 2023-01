Fedez su Raidue, la Ferragni su Raiuno: grazie a viale Mazzini i Ferragnez in onda a reti unificate

Da Ferragnez a FeRAInez è un attimo: dopo la moglie conduttrice al Festival di Sanremo, Fedez ha annunciato l’imminente sbarco nei palinsesti di viale Mazzini. Le indiscrezioni delle ultime ore hanno trovato conferme dalla Rai e dal cantante.

Fedez si trasferisce a Sanremo: per lui una striscia su Raidue

“E se vi dicessi che Muschio selvaggio si trasferirà a Sanremo?”. E’ stato lo stesso Fedez a lanciare sui social il primo indizio, accompagnato da un emoticon con la bocca cucita, rimbalzato poi su Dagospia: il podcast tenuto dall’artista e da Luis Sal, disponibile sulle principali piattaforme streaming, sbarca in Riviera durante la settimana del festival (7-11 febbraio). Sarà in onda – confermano ambienti Rai – su Rai2 alle 18.45, in una striscia quotidiana da 15 minuti, e in versione più ampia, con contenuti inediti, su RaiPlay.

Il rapper curerà dunque la striscia quotidiana del podcast, dedicato a temi di cultura e società, con ospiti sempre diversi, mentre la moglie Chiara Ferragni sarà impegnata come co-conduttrice della prima e dell’ultima serata del Festival, martedì 7 e sabato 11 febbraio. Fedez è anche tra gli artisti che si esibiranno dal “palco sul mare” a bordo di Costa Smeralda, in collegamento con l’Ariston. Della line up – dicono dall’ufficio stampa – fanno parte anche Salmo, Takagi & Ketra e Guè.

Fedez passa dagli insulti a viale Mazzini al contratto

Sono passati meno di due anni dal Concertone del primo maggio quando Fedez accusò la Rai di averlo censurato. Come ricostruisce il sito Vigilanzatv, con questo clamoroso voltafaccia, viale Mazzini sconfessa quanto dichiarato in precedenza. Il cantante lanciò pesanti accuse a viale Mazzini, definì pagliacci i membri della Commissione di Vigilanza. Tutto finito in cavalleria.

“Di fatto l’apposizione di un sigillo ufficiale su quella che – fin dallo scoppio della polemica al Concerto del Primo Maggio 2021 – era sempre sembrata una pantomima a spese dei contribuenti e della loro intelligenza. E che ora di fatto è una farsa conclamata”.

“In tutto questo – chiede Marco Zonetti – Fedez avrà poi ritirato la querela che ribadiva orgoglioso di aver presentato contro la Rai? Oppure la Rai, seppur querelata dal cantante, ha comunque messo sotto contratto prima la moglie e quindi anche lo stesso Fedez? Sarebbe interessante saperlo”.