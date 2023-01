Domani a Roma la Messa del Trigesimo in ricordo di Franco Frattini officiata da monsignor Fisichella

Domani, martedì 24 gennaio, alle 9, nella Cappella del Monte di Pietà (Piazza Monte di Pietà, n. 33, Roma), Monsignor Rino Fisichella celebrerà la Santa Messa del Trigesimo in ricordo di Franco Frattini, scomparso all’età di 65 anni. Frattini in passato aveva ricoperto la carica di ministro degli Esteri in due governi guidati da Silvio Berlusconi, nel periodo 2002-2004 e 2008-2011. Era stato commissario europeo per la giustizia dal 2004 al 2004. Dal 14 gennaio 2022 ricopriva la carica di presidente del Consiglio di Stato.

Il Trigesimo di Franco Frattini

“Franco Frattini era un uomo garbato e intelligente, un servitore delle istituzioni. Era mio amico”, erano state le parole usate del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni il giorno della sua scomparsa. “Rivolgo a nome del Governo sentite condoglianze a famiglia e amici. Saremo fieri di portare a termine la riforma del codice degli appalti alla quale aveva lavorato con dedizione”.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo aveva ricordato così: “La sua scomparsa priva la Repubblica di un protagonista di alto profilo che in questi anni ha recato un importante contributo alla vita delle nostre istituzioni. In Parlamento, alla guida di importanti ministeri, come Componente della Commissione della Unione Europea, nella autorevole presidenza del Consiglio di Stato e nell’impegno politico, culturale, amministrativo, la sua presenza è sempre stata da tutti apprezzata in grande misura”.

Franco Frattini era stato ricordato anche nel corso di una seduta parlamentare e con i funerali di Stato.