Dai 9mila euro di Soumahoro alla Jaguar di Conte: i redditi dei deputati sul sito della Camera

Il più ricco è Giulio Tremonti, con oltre un milione e mezzo; il più povero è Aboubakar Soumahoro, che nel 2021 ha guadagnato poco più di 9mila euro. Sul sito della Camera iniziano a comparire le dichiarazioni dei redditi dei deputati, così come previsto dalla legge. Un passaggio che dovrà interessare anche il Senato, dove per ora però ancora non sono stati caricati documenti. Nelle dichiarazioni compaiono anche le proprietà immobiliari e, dunque, per il deputato con gli stivali anche la famosa villetta di Roma.

Per Soumahoro una dichiarazione dei redditi da 9mila euro

A passare al setaccio le prime dichiarazioni comparse sul sito ci ha pensato Libero, soffermandosi con una certa attenzione sulla situazione patrimoniale proprio di Soumahoro e sottolineando che, alla luce del suo reddito da 9.150 euro, «viene da pensare che la compagna, Liliane Murekatate, ne guadagni parecchi di più, ma molti di più». L’articolo ricorda inoltre che lo stesso deputato aveva spiegato con il contributo della compagna la concessione del mutuo da 270mila euro «per il villino da quasi mezzo milione a Roma». E, in effetti, la casa risulta al 50% di un altro proprietario che è assai probabile sia Murekatate, benché il nome sia coperto. «Poco più di 9mila euro in un anno sono 750 euro circa al mese, al di sotto della soglia di povertà, poco più dell’importo medio di un reddito di cittadinanza», si legge ancora su Libero, che sottolinea come «Soumahoro ha anche dichiarato 7.291 euro ricevuti da finanziatori in campagna elettorale, quasi come il suo reddito complessivo».

Giuseppe Conte ha guadagnato circa un terzo di Chiara Appendino

Fra le dichiarazioni dei redditi segnalate, una delle più basse è poi quella di Giuseppe Conte, che nel 2021 è stato presidente del consiglio per meno di due mesi e sottoposto ad alcuni vincoli rispetto alla sua attività di professore. Il leader M5s ha dichiarato 34.095, un «reddito normale», rispetto al quale Alessandro Gonzato, che firma l’articolo, ricorda la compagna di Conte è molto benestante e di fatto invita a non indignarsi per il soggiorno al Grand Hotel di Cortina. «Suvvia, grillini e terrapiattisti, fatevi una risata ogni tanto, che noi ce ne facciamo parecchie», si legge a commento del passaggio che segnala anche come l’avvocato di Vulturara Appula sia proprietario di una Jaguar da 320 cavalli del ’96. Decisamente meglio del suo leader è andata all’ex sindaco di Torino, Chiara Appendino, che per il 2021 ha dichiarato 90.923 euro.

Da Enrico Letta a Elly Schlein: la situazione reddituale dei dem

A sinistra fra chi se la passa particolarmente bene spicca Enrico Letta, che per il 2021 ha dichiarato 388.863 euro. Un reddito di tutto rispetto anche per Piero Fassino: 163.420, due appartamenti un terreno agricolo e un garage nel torinese, un appartamento a Roma e un casale a Scansano, a Grosseto. Proprietà in diverse zone d’Italia anche per Bruno Tabacci: il deputato dem ha immobili a Roma, Mantova, Milano e Polignano a Mare, in provincia di Bari, e un reddito di 130.586 euro. Elly Schlein, che poteva contare sugli emolumenti da vicepresidente della Regione Emilia Romagna, ha dichiarato 88mila euro.

Speranza e Fratoianni sopra i 100mila euro

Non va male neanche a Roberto Speranza, con 100.942 euro di reddito e cinque fabbricati (due a Potenza, dei quali uno al 50%, e tre a Roma). Fa meglio Nicola Fratoianni, che ha dichiarato 105.600 euro, mentre il compagno di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli, che nel 2021 non era in Parlamento, si attesta a 78.829 euro. Quanto ai renziani, si ha notizia del reddito di Maria Elena Boschi che ammonta complessivamente a 98.471 euro.

Tremonti Paperone dei deputati: la sua dichiarazione dei redditi supera il milione e mezzo

Il più ricco fra i deputati, almeno fra le dichiarazioni dei redditi illustrate fin qui, risulta essere Giulio Tremonti, con un milione 583mila. Un dato che non sorprende, considerando il curriculum professionale di primissimo piano dell’ex ministro e attuale deputato di FdI. Tremonti, inoltre, risulta proprietario di una Jeep Gran Cherokee e una Land Rover Defender, oltre che di diversi immobili tra Lorenzago di Cadore (Belluno), Pavia e Roma. Reddito di una certa consistenza anche per il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, che da manager dello spettacolo ha guadagnato 218.188 euro, e per il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, commercialista, già senatore, che per il 2021 ha dichiarato 165.802 euro. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel 2021 ha dichiarato 99.463 euro, «cifra ricorrente per chi era parlamentare anche nella scorsa legislatura», segnala Libero, che infine riporta i 66.158 euro dichiarati da Flavio Tosi.