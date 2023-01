Vacanze di Natale a Cortina, la difesa di Conte: “Ho pagato meno di 2500 euro a notte per la stanza…”

“Ho assistito a questa bolla mediatica, mi sono anche sorpreso che sia lievitata così in alto. Ho sentito anche tante stupidaggini, scritte e dette. La questione è molto semplice: ho raggiunto per Capodanno la mia famiglia che era a Cortina, ho preferito non rimanere solo a Roma. Ipocrisia? Non credo proprio. Se c’è una cosa che mi caratterizza è la massima trasparenza”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, replicando a ‘Controcorrente‘ su Rete 4 alle polemiche sulla sua vacanza a Cortina.

La vacanza a Cortina del paladino dei poveri Giuseppe Conte

“Non ho mai nascosto chi sono: 25 anni di onorata professione come avvocato e professore universitario, da lì poi è partito il mio impegno in politica. Se c’è la mia famiglia a Cortina io la raggiungo. Pagando di tasca nostra credo non ci sia nessuna colpa: nulla di cui giustificarsi”, rimarca l’ex presidente del Consiglio. Ho sentito delle stupidaggini, che avrei pagato 2.500 euro a notte. Non abbiamo preso una suite ma una semplice stanza standard. Abbiamo pagato molto meno di 2.500 euro”, dice il leader del M5S Giuseppe Conte a ‘Controcorrente’ su Rete 4, in merito alle critiche per la sua vacanza di Capodanno a Cortina.

La fidanzata ricca? “Abbiamo diviso le spese”

Se la mia fidanzata ha pagato la vacanza a Cortina? “Secondo voi posso venire qui a restituire la contabilità di un menage familiare (chi paga la stanza, chi paga il ristorante, chi paga la spesa di viaggio)? Siamo alla follia…”, si difende il leader del M5S. Sulla sua compagna l’ex premier ribadisce: “Siamo in un menage familiare, contribuiamo entrambi e non riesco a capire quale possa essere la logica (delle polemiche, ndr). Agli altri politici si chiede chi paga cosa?”. “Reddito di fidanzamento? Non so se Sallusti ha riso quando abbiamo coniato il reddito di evasione, quella è una cosa molto più seria. Perché questo governo ha introdotto misure a favore di evasori e corrotti. Lui ha riso allora o ha fatto finta di nulla?”, domanda poi Conte.