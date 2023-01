Celentano scatenato contro “Zona Bianca”: «Brindisi sempre interessante ma spesso antidemocratico»

Celentano critica Zona Bianca. Il Molleggiato ha scritto sui social il suo pensiero dall’account “L’Inesistente”. Non è la prima volta che Celentano dice la sua sui programmi tv. A scatenare la sua furia su Instagram è stato il programma Zona Bianca, in onda su Retequattro, e in particolar modo il suo conduttore, Giuseppe Brindisi che ha preso di mira.

Celentano contro “Zona Bianca”

«Zona Bianca – ma un po’ offuscata…», scrive. «Non di rado mi capita di vedere la tua trasmissione – dice il Molleggiato rivolgendosi a Brindisi – sempre interessante devo dire, anche se tu, nonostante l’atteggiamento simpatico, spesso e volentieri risulti sfacciatamente antidemocratico».

«Lo spettatore a casa vuole sentire tutte le campane»

E poi l’attacco: «Specie quando inviti la simpatica poliziotta Nunzia Schilirò. Dico questo perché vedo che lei ascolta tutti in religioso silenzio in attesa che tu le dia la parola. E quando finalmente gliela dai, non solo permetti agli altri che la massacrino in modo che non si capisca cosa dice, ma addirittura, come se non bastasse, la interrompi tu. E questo è grave per due motivi: primo perché lo spettatore a casa vuole sentire tutte le campane e non soltanto quelle che piacciono a te. Secondo perché la tua simpatia potrebbe perdere numerosi punti di share», conclude Celentano. La critica a Zona Bianca non è certo di quelle che passano inosservate e di fatto l’attacco al conduttore potrebbe innescare delle polemiche.

Nei mesi scorsi Celentano in un lungo post invettiva pubblicato sui suoi canali social aveva attaccato talk show e conduttori, definendoli “ignoranti” e additandoli come “i maggiori responsabili di tutto questo odio che invade le strade”.