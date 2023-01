Buonisti coi porti degli altri anche negli Usa: sinistra furiosa per i migranti sbarcati sull’isola di Obama

La sinistra fa la “buonista” coi porti degli altri: lo fa in Italia, ma anche negli Usa. Le polemiche sollevate dal Pd sulle destinazioni delle navi cariche di migranti sono rimbalzate sui media d’Oltreoceano.

La gestione della crisi dei migranti nel Mediterraneo e le scelte del governo italiano hanno infatti avuto una certa anche eco negli Usa. Il sito conservatore Breitbart dedica oggi un articolo al governo Meloni e alle sue politiche per fronteggiare gli sbarchi. E lo fa trovando incredibili somiglianze tra l’ipocrisia della sinistra italiana e quella a stelle e strisce.

Quando DeSantis mandò nell’isola dei ricchi Usa un centinaio di migranti

La pietra di paragone risale al settembre scorso, quando il governatore della Florida Ron DeSantis, origini italiane e dato tra i candidati di punta dei Repubblicani alla Casa Bianca, a settembre inviò alcuni aerei carichi di migranti ispanici sull’isola di Martha’s Vineyard. La località situata al largo della costa del Massachusetts è, da lungo tempo, una destinazione estiva per i vip Usa, moltissimi dem. Facendo le debite proporzioni, la Capalbio americana.

Su quest’isola, l’ex presidente Obama ha festeggiato il suo compleanno per i 60 anni in un mega party, infischiandosene delle restrizioni Covid. Emblematico il commento apparso su Fox News: Why no one in Martha’s Vineyard – including the Obamas – celebrated the migrants (Perché nessuno a Martha’s Vineyard – inclusi gli Obama – ha festeggiato i migranti).

Per Breitbart la sinistra Usa pare proprio quella italiana

Anche negli Usa la sinistra era montata su tutte le furie perché la destinazione sembrava penalizzare le località amministrate dai democratici.

Un parallelo tra sinistra Usa e sinistra italiana è apparso inevitabile ai reporter di Breitbart, che hanno citato il sottosegretario agli Interni Wanda Ferro: “Forse la sinistra soffre di una sorta di sindrome NIMBY [non nel mio cortile], che predica il benvenuto fintanto che è lontana dal proprio cortile”, ha suggerito l’esponente di FdI. La sinistra è uguale dappertutto: accogliente e buonista, finché i porti sono degli altri.