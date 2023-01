Barbareschi loda la Meloni: “L’arresto di Messina Denaro dimostra che è cambiata la politica”

«Forse è cambiata la politica e forse si è deciso di arrestare Matteo Messina Denaro». Così Luca Barbareschi all’Adnkronos, sull’arresto del boss di Cosa Nostra, superlatitante da trent’anni Matteo Messina Denaro, a margine della conferenza stampa di Balck Out: vite sospese, la nuova fiction di Raiuno di cui lui è produttore, con protagonisti, tra gli altri, Alessandro Preziosi, Rike Schmid, Marco Rossetti e Aurora Ruffino in onda dal 23 gennaio in prime time.

Messina Denaro, Barbareschi: «Viva la Meloni»

«L’arresto Messina Denaro mi fa molto sorridere – continua – lo trovano improvvisamente dopo trent’anni in pieno centro a Palermo. Viva la Meloni, io sono un meloniano convinto. Lei è una donna con le p… che di fronte a sé ha una sfida enorme», conclude.

Messina Denaro, Tenerini (FI): «Profonda soddisfazione»

Soddisfatta dell’arresto anche la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini. «Esprimo profonda soddisfazione per la cattura del boss Matteo Messina Denaro. L’arresto dimostra che lo Stato non è mai pronto a mollare nella lotta alla mafia». E poi ancora: «La cattura di uno dei responsabili della strage dei Georgofili mi tocca in modo particolare, essendo io una sopravvissuta di quel terribile attentato», prosegue. «A distanza di anni è per me impossibile dimenticare, questo evento ha condizionato tutta la mia vita. Nell’attentato dei Georgofili hanno perso la vita cinque persone, tra cui un ragazzo di nome Dario che abitava nel mio stesso palazzo, pochi piani sopra, dove si è sprigionato in modo più violento l’incendio dovuto alla deflagrazione».

«Come ha potuto distruggere la vita di tanti innocenti»

La parlamentare di Forza Italia sottolinea che «il ricordo delle vittime mi commuove, spero che questo arresto faccia emergere la verità in merito alle ragioni di quel terribile attentato. Desidererei guardare negli occhi il boss per comprendere come abbia potuto distruggere la vita di tanti innocenti».