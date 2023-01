Caso Cospito, anche Letta contro Donzelli, la replica di Foti: “Il Pd usa due pesi e due misure”

Infuria la polemica sulle parole di Giovanni Donzelli, che in aula alla Camera, ha incalzato la sinistra in riferimento alla visita che alcuni parlamentari Pd avevano fatto in carcere all’anarchico Alfredo Cospito. Una rivelazione che i deputati dem non hanno gradito, e che hanno costretto il presidente Fontana a sospendere la seduta.

“Sulla lotta alla mafia – ha detto Enrico Letta nel suo intervento in aula – dobbiamo avere unità. Il gruppo di maggioranza relativa ha il compito, maggiore rispetto ad altri, di trovare un percorso di unità utile per tutti. Questo stava accadendo ma si è interrotto per un intervento totalmente fuori luogo da parte di Donzelli”.

“Mi aspettavo che il capogruppo Foti intervenisse per ripotare le cose dentro una logica normale, invece ha scusato Donzelli – ha aggiunto il segretario del Pd – Non c’è comprensione del fatto che ci deve essere rispetto, noi diamo rispetto e ci aspettiamo che voi rispettiate il nostro lavoro”.

Caso Cospito, l’intervento di Tommaso Foti

Ma proprio di “rispetto” ha parlato il presidente dei deputati di FdI, Tommaso Foti, nel suo precedente intervento: “Si chiede rispetto, ma bisogna anche portare rispetto. Io ho avvertito alcuni interventi che vanno, anzitutto, non alla presidenza, ma direttamente all’onorevole Donzelli, con commenti che, francamente, risultano stonati rispetto all’Aula. Quindi, se vale un principio di azione e reazione, basta chiarirlo”, ha chiarito Foti. “È la dimostrazione dei “due pesi e due misure” – ha proseguito il presidente dei deputati di FdI – Io ho avvertito, in un intervento specifico, dei riferimenti che non hanno nulla a che fare con la critica politica”.

In attesa delle decisioni del presidente della Camera, Giovanni Donzelli sulle polemiche che stanno montando in queste ore ha risposto in maniera categorica. “Le scuse? No. Andrò volentieri al giuri’ d’onore per chiedere al Pd di chiarire le sue parole. Mi auguro che la sinistra italiana che sta balbettando su Cospito chieda scusa agli italiani”.