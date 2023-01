Airbus Ita urta un altro aereo a New York e si trancia un’ala: aperta un’inchiesta (video)

La notte del 2 gennaio 2023, all’aeroporto di New York JFK, l’aeromobile Ita Airways, che operava il volo AZ610 proveniente da Roma Fiumicino, in fase di rullaggio ha urtato con l’estremità alare destra lo stabilizzatore di un altro aeromobile.

Il velivolo Ita Airways è rientrato a Fiumicino

Il velivolo di Ita Airways è rientrato a Fiumicino in queste ore. È quanto comunica la compagnia in una nota che, riferisce, ha attivato le procedure interne per ricostruire le circostanze, informando tempestivamente le autorità aeronautiche preposte a cui continuerà a fornire totale collaborazione con la massima trasparenza.

Ita Airways, la nota della compagnia

Ita Airways conferma di operare sempre nel rispetto di tutti i requisiti dettati dalle autorità competenti, a garanzia degli standard di sicurezza richiesti. Sono state poste in atto dalla Compagnia ulteriori misure cautelative, nell’ottica di continuo miglioramento degli standard di sicurezza.

Le collisioni nelle fasi di rullaggio, in particolare su aeroporti molto congestionati come Jfk, sono un fenomeno in aumento e costantemente all’attenzione delle autorità aeronautiche, sottolinea ancora Ita Airways in una nota.

Il tamponamento in pista

Come riporta Skytg24, si è trattato di un piccolo incidente per un Airbus di Ita Airways che «si è scontrato con un aereo di Delta Airlines all’aeroporto di New York. Nelle ultime ore stanno emergendo dettagli e materiale video. Si tratta di un tamponamento in pista, avvenuto al Jfk lo scorso 2 gennaio ai danni di un aereo, modello Bombardier. Un audio diffuso su YouTube (lo trovate qui o in fondo all’articolo) riporta le conversazioni avvenute quando la Torre di controllo è stata avvertita del tamponamento e i Vigili del Fuoco hanno raggiunto la zona della collisione». Il velivolo italiano come si legge su Tempo.it, ha riportato danneggiamenti all’ala destra che è rimasta tranciata di netto. Il volo di Ita Airways da New York a Roma, riporta ancora Skytg24, quel giorno venne cancellato, e i 200 passeggeri in attesa di imbarcarsi furono sistemati a ridosso dell’aeroporto JFK.