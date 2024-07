Urso, per le assicurazioni un “ruolo sociale sempre più centrale: ormai essenziali contro il rischio catastrofi”

«Il ruolo sociale delle assicurazioni ha assunto negli ultimi anni una sempre maggiore centralità in risposta anche al cambiamento del quadro macroeconomico internazionale caratterizzato da crisi energetica, dall’impennata dei prezzi, dalla pandemia, da eventi catastrofali purtroppo sempre più frequenti. Per valorizzare il contributo delle imprese assicuratrici nella gestione dei danni da catastrofi naturali e nella mitigazione dei relativi rischi, il nostro governo ha ridisegnato il quadro di sostegno e tutela delle imprese e dei cittadini». Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un videomessaggio inviato in occasione dell’Assemblea dell’ANIA.

Una comunicazione, quella del ministro, che ha anche ricordato come «al 31 marzo 2022 solo l’11,3% delle polizze attive prevedeva una estensione per le catastrofi naturali, per favorirne la diffusione con l’ultima legge di bilancio abbiamo introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare contratti di assicurazione a copertura dei danni cagionati da calamità naturali. Per garantire la solvibilità complessiva del sistema abbiamo previsto che Sace, in ultima istanza, possa garantire l’adempimento delle obbligazioni assunte dalle compagnie. Questa è una vera svolta significativa, importante e necessaria per tutelare imprese e il Paese a fronte di rischi catastrofali sempre più evidenti».

(Italpress)