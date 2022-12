Un tweet di Feltri crea scandalo sui social: Murgia è brutta come una strega…

Vittorio Feltri non è nuovo a provocazioni verbali che nel tempo lo hanno reso una sorta di antitesi vivente del politicamente corretto. Il tweet odierno, che ha scatenato fan e avversari, appartiene appunto a questo stile trasgressivo e volutamente indisciplinato. “La Meloni a scuola era la prima della classe, e ora si vedono i risultati meritati. E sapete perché la Murgia è così cattiva? Perché è brutta come una strega”.

Meloni a scuola “prima della classe”

Sulla Meloni Feltri si è probabilmente ispirato alle dichiarazioni di Carlo Turchetti, professore di Economia politica all’Istituto Amerigo Vespucci di Roma, dove tra i suoi alunni ebbe anche la premier italiana. Turchetti è stato intervistato su Rai Radio1 a “Un Giorno da pecora”. “Da studentessa – ha detto a proposito di Giorgia Meloni – capiva tutto al volo e poi approfondiva, era eccellente, le ho dato anche un 9 in economia politica, voto che non ho dato quasi mai nella mia carriera. Fu mia studentessa al quinto anno e prese 60/60 alla maturità”.

Murgia e gli attacchi alla premier di destra

Quanto a Michela Murgia, probabilmente Feltri ha inteso replicare alle sue dichiarazioni contro la premier che secondo la scrittrice sarà sempre una nemica per le femministe. Sotto il suo tweet si sono subito scatenate le reazioni. Si va dall’accusa di sessismo alla difesa estetica della Murgia che, se adeguatamente pettinata e vestita con giacche di Armani, farebbe anche lei la sua bella figura…

Non è la prima volta che Feltri incorre nell’accusa di sessismo. Tre anni fa il fondatore di Libero fu processato per il titolo “patata bollente” in prima pagina che sovrastava la foto di Virginia Raggi. Alla fine Feltri è stato condannato, con il direttore Pietro Senaldi, per diffamazione.

Feltri e la polemica con Murgia a proposito dell’articolo “il” davanti a “premier”

Anche con Michela Murgia le polemiche in passato non sono mancate. Feltri ha duramente criticato la scrittrice sarda per la sua mania di stravolgere la grammatica e di usare lo schwa. Da ultimo ha attaccato la Murgia per le sue critiche su “il premier” o “la premier”. “Ciò che più ho trovato ridicolo e bizzarro delle affermazioni di Murgia ha scritto Feltri in un articolo su Libero – risiede in queste precise parole: ‘Meloni che pretende l’articolo al maschile sta dicendo che governerà come un maschio’. Io non conosco che due modi di governare: o bene o male. Non ho mai creduto che ci sia una maniera di governare come un maschio e una maniera di governare come una femmina. E quale sarebbe la differenza? Il maschio governa con la testa e la donna con il cuore? O forse il maschio governa con il pis***o e la donna con il cervello? Non comprendiamo queste farneticazioni”.