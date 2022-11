Meloni studentessa da 9. Parla il suo professore: “Così alla maturità stupì tutta la commissione”

Meloni studentessa eccellente. Lo conferma un ex professore dell’attuale premier. Giorgia Meloni? “Da studentessa capiva tutto al volo e poi approfondiva, era eccellente, le ho dato anche un 9 in economia politica, voto che non ho dato quasi mai nella mia carriera. Fu mia studentessa al quinto anno e prese 60/60 alla maturità”. A raccontarlo, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Carlo Turchetti, professore di Economia politica all’Istituto Amerigo Vespucci di Roma, dove tra i suoi alunni ebbe anche la premier italiana.

Si capiva già quando era diciottenne che Meloni avrebbe avuto una grande carriera politica? “Lei aveva un modo di intendere la politica molto coerente, anche se controcorrente rispetto a molti altri studenti. Che per capacità fosse fuori dalla norma era evidente, pensate che alla maturità consegnò per prima e senza utilizzare la ‘brutta copia’, cosa che stupì tutta la commissione”, ha spiegato il docente.

Non è il primo professore che promuove la preparazione di Giorgia Meloni. Un anno fa fu lo storico e docente Franco Cardini a sottolineare che la leader di Fratelli d’Italia ha un linguaggio adeguato ai temi, che è una che studia i dossier, che è una dei pochi politici che oppone la preparazione agli slogan.

Nel suo libro “Io sono Giorgia”, Meloni racconta così l’indirizzo di studi scelto: «Mi iscrissi alle superiori da sola, alla disperata ricerca di un diploma in lingue, in un tempo nel quale il linguistico era solo privato. L’unica opzione fu iscrivermi all’allora Amerigo Vespucci, poi diventato Ernesto Nathan, un professionale per il turismo, sperimentale, che conferiva la maturità linguistica». Lì riuscì ad essere studentessa eccellente, come l’ha definita il suo ex professore. Un traguardo non sempre facile per chi si occupa di politica e deve coniugare lo studio e la militanza.