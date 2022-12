Tre morti e 4 feriti alla riunione di condominio. “Ha urlato vi ammazzo tutti e ha iniziato a sparare”

È stato fermato e si troverebbe in una caserma dei carabinieri Claudio Campiti, il 57enne che questa mattina ha ucciso tre donne e ferito gravemente una quarta persona nel corso di una riunione di condominio a Roma.

La riunione di condominio terminata nel sangue

«È entrato nella sala, ha chiuso la porta e ha urlato vi ammazzo tutti e ha cominciato a sparare». È quanto raccontato da una testimone che era presente alla riunione di un consorzio di condomini a Fidene. Antiche ruggini condominiali per la gestione del Consorzio.

Come riporta Il Messaggero l’uomo soffriva di disturbi mentali. “Era un consorziato conosciuto da tutti” e in passato aveva fatto minacce verbali. È quanto racconta un’altra testimone della sparatori. Campiti attualmente in stato di fermo, “avrebbe sparato contro il consiglio di amministrazione del consorzio – ha aggiunto la testimone – L’arma si è inceppato ad un certo punto ed è stato bloccato da alcuni consorziati che hanno anche sbloccato la porta. Io mi sono salvata perché mi sono messa sotto il tavolo e sono riuscita ad uscire a carponi dalla sala”, afferma la donna ancora sconvolta. A evitare un bilancio ancora più pesante di vite umane, il fatto che la pistola si sia inceppata e gli altri consorziati l’abbiano quindi immobilizzato.

Sul blog dell’autore della strage, i deliri complottisti

Contro di lui erano già state presentate denunce su denunce, spesso senza risposta. L’uomo vive in una casa senza acqua, senza luce. L’uomo, che è originario di Ladispoli, avrebbe colpito con un’arma noleggiata, una Glock calibro 45, mai più riconsegnata al poligono di Tor di Quinto. Il movente che avrebbe spinto il killer a sparare sarebbe collegato ad antiche ruggini condominiali per la gestione del Consorzio. Sul suo blog figurano anche i deliri complottisti. Come riporta La Stampa, nel blog appaiono “maniacali accuse di mafia, cospirazioni contro di lui, attacchi ad amministratori del Consorzio Valle Verde e vicini” Segnali che purtroppo non sono stati colti da nessuno.

“Gravissimo l’episodio di violenza che sconvolge la nostra città. Tre vite spezzate e feriti gravi per una sparatoria durante una riunione di condominio. Sono in contatto con il Prefetto e domani parteciperò al Comitato per l’ordine e la sicurezza. La mia vicinanza alle famiglie”. Lo scrive, su Twitter, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.