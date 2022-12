Sanremo 2023: al via tra polemiche e curiosità. La prima rosa dei favoriti alla vittoria finale

Dal ricordo di Sinisa Mihajlovic alla sfilata dei 22 big. Nella finale dei giovani, non solo la vittoria di Gianmaria con “La città che odi” ma anche i titoli dei brani con cui i big si sfideranno al Festival di Sanremo 2o23. Tra i giovani – oltre al vincitore, hanno conquistato un posto in gara Shari, i Colla Zio, Sethu, Will e Olly. Ma già dai primi passi della nuova edizione della kermesse, ci sono state le prime indiscrezioni e le prime polemiche. Nella rosa dei favoriti alla vittoria finale spiccano i nomi di Ultimo, Giorgia, Mengoni e Tananai. Di sicuro, Con il televoto potrebbero avere molte possibilità i Modà e LDA, ma c’è da scommetterci che le cosiddette giurie di qualità (o presunte tali) stroncheranno gli artisti più amati dal pubblico.

Sanremo 2o23: prime polemiche, da Madame a LDA

Un giallo riguarda il brano di Madame. Secondo i rumors il titolo originale della canzone era “Puttana”, ma quello ufficiale è “Il bene nel male”. Una scelta dell’ultimo minuto, ancora non si sa bene dettata da chi. L’altra polemica riguarda LDA. I soliti “odiatori” hanno iniziato a dargli del “raccomandato” perché figlio di Gigi D’Alessio. Accuse senza senso visto che il giovane talento ha avuto un enorme successo con i brani di “Amici” tra i quali “Bandana”, uno dei tormentoni dell’estate. «C’è gente che giustamente ha già iniziato a parlare», ha detto. «Mi sembra di rivivere la stessa cosa in loop. Ma a noi non ce ne fotte proprio, almeno a me non me ne fotte proprio. Potete immaginare quello che stanno dicendo. A me non è che me interessa tantissimo. Il problema lo sapete qual è? Il problema è che quando non riescono a criticare la musica che uno fa, devono per forza criticare altro. Perché non sanno dove attaccarsi».

Le curiosità sui brani e sugli artisti

Molte le curiosità di Sanremo 2023. I Cugini di Campagna interpreteranno “Lettera 22”, un brano che porta la firma de La Rappresentante di Lista. Tananai – arrivato ultimo al Festival del 2022 con un brano, “Sesso occasionale”, che ha avuto poi grandissimo successo – va in gara a Sanremo 2023 con “Tango”. C’è da sottolineare che l’artista sta attualmente in vetta alle classifiche di gradimento con “Abissale”, che solo su YouTube ha conquistato già oltre tre milioni di visualizzazioni. Mara Sattei, invece, presenterà “Duemila minuti”, una canzone scritta da Damiano David dei Maneskin. Riflettori puntati anche su Gianluca Grignani, dopo quello che è accaduto sul palco con Irama. Ultimo, invece, torna e cancella le polemiche sulla vittoria “scippata”. La rivincita con il pubblico record ai suoi concerti gli ha tolto l’amarezza. Grande attesa per Anna Oxa, con i fan che sperano in un ritorno allo stile pop (anche se il titolo del brano induce a pensare il contrario). Così come per i Modà, su cui ci sono molte aspettative.

