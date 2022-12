Roma, novantenne rapinata a Torre Maura: l’aggressore le rompe il femore e la lascia a terra

Un’anziana di 94 anni è stata ricoverata in ospedale con il femore rotto e un trauma cranico. Un uomo, per rapinarla, l’ha scaraventata a terra dopo aver bussato alla porta dell’abitazione nel quartiere Torre Maura a Roma.

Il racconto della violenta rapina a Torre Maura

Secondo quanto la vittima ha raccontato, uno sconosciuto ha bussato al campanello della porta di casa. La 94enne ha aperto la 94enne e immediatamente il rapinatore l’ha spinta con forza facendola cadere violentemente. La botta le ha provocato la rottura del collo del femore e un trauma cranico.

Il ladro ha rubato la fede nuziale

Il ladro le ha sfilato la fede nuziale che portava al dito e ha preso la via della fuga, lasciando la vittima per terra. L’anziana signora non era nelle condizioni di muoversi e ha urlato per il dolore. Le urla hanno richiamato l’attenzione dei vicini che a loro volta hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La 94enne è stata poi trasportata in codice rosso al policlinico Casilino.