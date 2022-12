Immigrato marocchino tenta una rapina: pugno alla vittima e aggressione agli agenti

Momenti di forte tensione a Rimini. I poliziotti hanno arrestato un immigrato marocchino, irregolare sul territorio nazionale, per il reato di tentata rapina impropria, resistenza a Pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento aggravato.

L’aggressività dell’immigrato marocchino

In una chiamata al 112 si segnalava una rapina in un’attività commerciale, Immediatamente è partito l’intervento della volante. Gli agenti sono giunti sul posto e hanno individuato un uomo che tentava di allontanarsi. Nel contempo, altre persone indicavano quell’immigrato marocchino che si allontanava come l’autore della rapina. Quando i poliziotti lo hanno raggiunto, il cittadino martocchino ha assunto un atteggiamento poco collaborativo. Prima Hha colpito con un pugno il cofano dell’autovettura di servizio. Poi si è scagliato contro un agente colpendolo a una spalla e ha dato un pugno a un altro poliziotto.

Il pugno sul naso al proprietario del monopattino

Gli agenti, una volta fermato il presunto autore del reato, si sono recati dalla vittima della rapina. L’uomo ha raccontato che – poco prima – il marocchino fermato aveva tentato di rubare il suo monopattino. Vistosi inseguito, lo aveva colpito con un pugno al naso.In considerazione dei fatti accaduti il cittadino straniero è stato arrestato e sottoposto al giudizio direttissimo.