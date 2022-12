Regione Lazio, Conte punta sull’effetto televolto e candida la giornalista Rai Donatella Bianchi

Il casting del M5s per il Lazio è finito: sarà la conduttrice di Linea Blu, Donatella Bianchi, la candidata del Movimento 5 Stelle alla poltrona di governatore alla Regione Lazio. Il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, ha scelto le colonne del quotidiano Avvenire per svelare il nome del suo candidato.

Erano giorni che si attendeva questo annuncio che tardava ad arrivare a causa di rinunce e secchi no. Più che una selezione politica è stato appunto un casting. Prima con la conduttrice di Carta Bianca (Bianca Berlinguer) poi con la vincitrice di Ballando con le Stelle (Luisella Costamagna), quindi la giurata di Tu Si Que Vales (Sabrina Ferilli) per finire appunto con la conduttrice di Linea Blu (Donatella Bianchi). Alla fine la bionda giornalista tv, già presidente del Wwf su nomina grillina, ha rotto gli indugi.

La scelta dunque è caduta, proprio su una giornalista che, secondo Conte, incarna i valori dei 5 Stelle, riuscendo a rappresentare il programma politico, sociale e ambientale condiviso con le altre forze politiche, sociali e civiche a partire da Coordinamento 2050, come spiegato dallo stesso ex premier. Deluso chi, fino all’ultimo istante, ha sperato in un accordo con il Pd, l’avvocato ha mantenuto la linea annunciata all’indomani del verdetto del voto nazionale: nessun accordo con il Partito democratico a guida Enrico Letta, nessuna volontà di proseguire lungo il cammino indicato dal cosiddetto “Modello Lazio”, che vede due assessori nella Giunta Zingaretti, Roberta Lombardi e Valentina Corrado. Conte ad Avvenire ha insistito nel dire che la disponibilità da parte del Movimento c’era, tutta colpa del Pd che avrebbe imposto un nome senza discutere sui temi.

Chi è Donatella Bianchi

Spezzina, classe 1963, la giornalista è nota soprattutto come conduttrice – ormai dal 1994 – di Linea Blu, programma in onda il sabato pomeriggio su Rai Uno. Già presidente del Wwf Italia, è tuttora presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre, nominata nel 2019 dall’allora ministro dell’Ambiente, il 5Stelle Sergio Costa. Nel maggio 2020, ai tempi del governo Conte II, aveva fatto parte del comitato di esperti guidato da Vittorio Colao, per organizzare la ripartenza dell’Italia dopo l’esplodere della pandemia di Covid. Un profilo molto ambientalista, quindi, quello scelto da Conte che nella battaglia per la conquista della Regione Lazio schiererà il suo M5S accanto a Sinistra italiana (mentre Europa Verde si è staccata e correrà con il Pd). Una corsa non facile per Donatella Bianchi: con i numeri dei sondaggi che girano e con le regole per le regionali laziali neanche il seggio alla Pisana è assicurato. Il motivo è facile da intuire: per il candidato governatore che arriva terzo nelle urne non scatta in automatico il seggio in Consiglio regionale. Dovrebbe candidarsi anche come semplice consigliere, raccogliendo migliaia di preferenze, col rischio comunque di rimanere esclusa.