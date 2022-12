Orgogliosi di voi che rendete l’Italia sicura: gli auguri di Mattarella e Crosetto alle Forze Armate

Il Presidente Mattarella, ancora lievemente positivo al Covid, non smette di lavorare. E in videocollegamento con il Comando operativo di vertice interforze, per salutare le missioni militari italiane all’estero, in vista delle festività natalizie porge i suoi auguri ai nostri militari impegnati in campo internazionale, scusandosi innanzitutto per il messaggio da remoto. «Vorrei esprimere il mio rammarico per questa modalità particolare di collegamento, per la mia mancata presenza lì. Ma, per quanto ancora lievemente, sono tuttora positivo al Covid. E volevo evitare il rischio di trasferirlo al ministro e ai vertici delle Forze Armate. E peraltro non volevo rinunziare in alcun modo a questo appuntamento, che considero di grande importanza per la Repubblica».

Forze Armate, gli auguri (in videocollegamento) di Mattarella

Un rammarico che dal Quirinale il suo inquilino ha formalizzato, aggiungendo subito dopo parole di apprezzamento e gratitudine rivolti alle «Forze Armate e alla Guardia di Finanza, per l’opera svolta in queste missioni. E che contribuisce alla stabilità e alla pace. Trasmettendo anche un’immagine dell’Italia rassicurante. Protagonista. Interlocutrice di grande affidabilità nel mondo. L’Italia è orgogliosa delle sue Forze Armate. E gli esprime ancora una volta riconoscenza per quanto fanno. Per l’azione che svolgono in Italia e all’estero», ha affermato il Presidente della Repubblica per salutare le missioni militari italiane all’estero, in vista del Natale. Quindi, la parola è passata al ministro della Difesa Guido Crosetto. Che, a sua volta, è intervenuto sottolineando in primis l’apprezzamento per i nostri militari all’estero nelle missioni che svolgono.

Il grazie e gli auguri del ministro Crosetto: «Portate in alto il nome del nostro Paese»

Così, raccogliendo il testimone dal Presidente, Crosetto ha dichiarato: «Desidero esprimere il mio più vivo apprezzamento e ringraziamento ai nostri militari che in questo momento ci guardano lontano dall’Italia. Dalle più remote aeree del mondo. Dove portano altissimo il nome del nostro Paese, per quanto fanno ogni giorno per la sicurezza nostra e per la comunità internazionale». Quindi, il titolare del dicastero della Difesa ha proseguito: «È difficile soprattutto in giorni di festa in cui tutti noi vorremmo essere circondati dagli affetti dei nostri cari, stare lontani da casa».

Il messaggio di Crosetto alle Forze Armate: «Tutti gli italiani vi sono vicini»

Aggiungendo a stretto giro che: «Tutti gli italiani però – ha poi concluso il ministro – vi sono vicini. E oggi noi testimoniamo con la nostra presenza e il nostro saluto la vicinanza di quelli che non possono farlo o dirvelo». Infine, ha chiosato Crosetto, «desidero rivolgere l’augurio più sincero di trascorrere a tutti voi le prossime festività con serenità. Consapevoli che ogni giorno il vostro lavoro contribuisce alla stabilità. Alla sicurezza. E quindi alla pace».