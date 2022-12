Mattarella positivo al Covid, solo un po’ di febbre ma sta bene. Il presidente isolato nel suo appartamento

Il presidente Sergio Mattarella ha il Covid. Lo ha reso noto un comunicato del Quirinale: “Il Presidente della Repubblica si è sottoposto quest’oggi a un tampone risultando positivo al Covid 19. È stato quindi necessario rinviare gli impegni dei prossimi giorni. Il Presidente, tranne qualche linea di febbre, è sostanzialmente asintomatico e continua a occuparsi dei suoi compiti, pur isolato nell’appartamento al Quirinale”. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato al Capo dello Stato l’augurio di una pronta guarigione.

Il report settimanale dell’Iss sul Covid

Il report settimanale dell’Istituto superiore di sanità specifica che “il tasso d’incidenza di Covid a 7 giorni è in diminuzione sotto i 59 anni. Per le altre fasce d’età risulta pressoché stabile”. Fra i più colpiti non ci sono i bambini, dove invece è l’influenza a correre a livelli molto alti. “Il tasso di incidenza più elevato – spiega l’Iss – si registra nella fascia di età 50-59 anni (491 casi per 100.000), mentre nella fascia 0-9 anni si registra il valore più basso, pari a 114 casi per 100.000”.

Influenza, il picco atteso a Natale

E’ l’influenza a correre in questi giorni e a preoccupare i medici. Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), fa il punto su come sta andando questa intensa stagione influenzale: “La situazione epidemica dell’influenza sta peggiorando. L’epidemia è in fortissima ascesa, il picco non è stato raggiunto e ci aspettiamo che si raggiungerà intorno a Natale o dopo. Ma siamo già a livelli che realmente non ci aspettavamo, almeno per questo periodo. Questo significa che un bel po’ di gente starà a letto nel periodo delle feste. E l’unica maniera per poter evitare” di finire nella rete dei virus stagionali “rimane la vaccinazione. L’altra misura è usare il più possibile la mascherina”.

Influenza, si sta a letto anche otto giorni

Anelli insiste sull’importanza di proteggersi dai virus stagionali. Consci anche del fatto – dice all’Adnkronos – che “le persone colpite alla fine sono costrette a rimanere a lungo a casa”, perché “la febbre molto alta e l’astenia durano più giorni, dai 3 agli 8”.