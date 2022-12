Nuova lettera bomba in Spagna: è la terza. Ieri pacco all’ambasciata ucraina e a un’azienda

Le autorità spagnole hanno trovato una terza lettera bomba nel giro di due giorni. Come spiega il quotidiano El Mundo, la nuova lettera bomba è stata trovata nella base dell’aeronautica militare di Torrejón de Ardoz, vicino a Madrid. Ieri sono state trovate due lettere bomba indirizzate all’ambasciata ucraina a Madrid e a un produttore di armi di Saragozza nel nord, ha detto la polizia spagnola. La prima è esplosa ferendo un dipendente dell’ambasciata ucraina in Spagna.

Terza lettera bomba in Spagna

Come riferito dal ministero dell’Interno spagnolo, i sistemi di sicurezza della base aerea hanno rilevato una busta sospetta tra le 3 e le 4 di questa mattina. Dopo essere stato analizzato ai raggi X, riporta El Mundo, è stato stabilito che poteva contenere un qualche tipo di meccanismo all’interno, motivo per cui la Guardia Civil e la Polizia di Stato sono state informate. Gli agenti di entrambi i corpi si sono trasferiti alla base per mettere in sicurezza l’area.

L’analisi del plico

Come si legge sul quotidiano spagnolo, gli agenti della Commissione Informazioni Generali della Polizia di Stato stanno già analizzando il plico, così come i due invii del giorno prima, per cercare di scoprirne la provenienza. Lavorano con l’idea che i tre pacchi siano collegati tra loro, data la vicinanza temporale delle tre spedizioni, secondo fonti di polizia. A Torrejón de Ardoz ci sono aree ad uso congiunto con la Nato.

Lettera-bomba indirizzata all’ambasciata dell’Ucraina a Madrid

Ieri, come riporta Askanews, una lettera-bomba è esplosa all’interno dell’Ambasciata d’Ucraina a Madrid, ferendo lievemente un dipendente. Lo ha riferito la polizia madrilena. Un cordone di sicurezza è stato disposto dalla polizia intorno all’ambasciata, situata in una zona residenziale della capitale spagnola.

Sempre ieri, come si legge ancora su El Mundo, è giunto un secondo pacchetto nella sede di Instalaza, una fabbrica di armamenti a Saragozza, che si dedica alla progettazione e produzione di equipaggiamento militare di fanteria.

Un empleado de la embajada de Ucrania en Madrid, herido por la explosión de un artefacto oculto en un sobre https://t.co/g8mytAxpB7 pic.twitter.com/c1jqbCfJpP — EL MUNDO (@elmundoes) November 30, 2022