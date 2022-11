Lettera esplosiva all’ambasciata ucraina a Madrid, ferita la guardia che l’ha aperta

Era indirizzata all’ambasciatore ucraino a Madrid ma l’ha incautamente aperta una guardia giurata senza farla prima passare nello scanner radiogeno la lettera esplosiva che è deflagrata oggi fra le mani del dipendente della sede diplomatica ferendolo, mentre si trovava nel giardino della rappresentanza di Kiev in Spagna.

Il dipendente dell’ambasciata ucraina a Madrid è rimasto lievemente ferito a causa dell’esplosione avvenuta mentre maneggiava la lettera secondo quanto hanno riferito fonti della polizia spagnola, arrivate sul posto insieme alle unità cinofile.

La guardia giurata dell’ambasciata ucraina, spiega Europa Press, si è recata con propri mezzi all’Ospedale Nuestra Senora de America, in Calle Arturo Soria a Madrid dove è stato medicato e poi dimesso con lievi ferite.

La lettera, secondo alcune fonti, non è stata rilevata dal servizio di sorveglianza privata dell’ambasciata perché non ha seguito le previste procedure di sicurezza e non è stata fatta passare attraverso lo scanner in grado di identificare oggetto sospetti.