‘Ndrangheta, 900 chili di droga giù col ponte Morandi. L’accordo per recuperare il furgone

Nel crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018 era rimasto coinvolto anche un camion frigo carico di hashish che ‘ndrangheta e camorra cercarono di recuperare. È quanto emerge dalle pagine dell’ordinanza dell’operazione “Blu notte” della Dda di Reggio Calabria che ha portato all’arresto di 47 persone e 93 indagati in tutto.

‘Ndrangheta, 900 chili di droga giù col ponte Morandi

“Come è caduto il ponte, si è seduto .. automaticamente gli è caduta una macchina di sopra”. Come riporta l’Adnkronos, a parlare, in una intercettazione ambientale del marzo 2020 sono Francesco Benito Palaia e Rosario Caminiti, entrambi tra gli indagati nell’operazione “Blu notte” della Dda di Reggio Calabria. «Nel discutere dei futuri traffici di stupefacente da organizzare – scrive il gip Vincenza Bellini – (Palaia, ndr) faceva riferimento al fatto che nel triste evento del crollo del ponte Morandi avvenuto a Genova il 14 agosto 2018, era stato coinvolto un cargo frigo imbottito di numerosi chili di hashish che erano destinati a dei malavitosi campani. Secondo quanto riferito i soggetti dell’hinterland partenopeo avevano ingaggiato il Palaia allo scopo di effettuare un tentativo di recupero della sostanza in questione».

Riporta ancora l’agenzia, infatti scrive ancora il giudice, «il detenuto domiciliare, con le proprie aderenze nel settore del recupero rottami, avrebbe potuto individuare e trasportare la carcassa del mezzo contente il notevole quantitativo di hashish. L’accordo avrebbe in seguito previsto una spartizione della sostanza stupefacente al 50%».

«Ora questi marocchini sanno che il fumo non c’è più»

“Allora quando è caduto il ponte Morandi, se tu vai al primo video, il primo pilone che cade, al secondo c’è questo camion.. lo vedi benissimo, giallo con una cella frigorifera, piccolino. Ora questi marocchini sanno che il fumo non c’è più! Hai capito? Insomma – spiega Palaia al sodale – dice che i neri lo sanno che si è perso… noi stiamo ancora comprando da loro. Quindi io questi 900 chili glieli voglio fottere, dice, e tu hai la possibilità di prendertelo tutto… Gli ho chiesto in che senso. Io posso fare una cosa, gli ho detto, facciamo 50 e 50, io lo vendo e il 50% de lo prendi tu, tanto tu non l’hai pagato”.