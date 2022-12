Lo stragista di Fidene? “E’ di destra”. Il solito giochino di Stampa e Repubblica per buttarla in politica…

Chi l’avrebbe detto? Dopo aver riempito pagine e videate di identikit del killer di Fidene, Claudio Campiti, con descrizioni di un uomo con problemi seri di equilibrio psichico, emarginato, violento, folle e cinico, forse anche perché sconvolto dalla morte prematura del figlio, ecco che su qualche giornale spunta l’allusione politica. “Pare fosse di destra…“, dicono la Stampa e Repubblica dopo aver spulciato i suoi social a caccia di un indizio nazista o fascista e magari averlo anche trovato, un Duce, una svastica, sui social non manca mai. Ma la domanda nasce spontanea: che legame ideologico, politico o di semplice vicinanza culturale può avere una strage per motivi condominiali, personali, antichi, compiuta rubando un’arma dopo mesi di minacce, con le tendenze politiche di un assassino?

Lo stragista di Fidene Claudio Campiti subito collocato a destra

I giornali orientati a sinistra e col piacere di bacchettare, a prescindere, la destra, un po’ ci marciano, invece. Come la Stampa, che descrive così Campiti: “Non mancano neppure riferimenti al nazifascismo. Sul profilo Facebook di Campiti, tra le foto spensierate di qualche anno fa di gite a Roma o agli scavi di Villa Adriana, cagnolini, gatti e sorrisi all’obiettivo, appaiono foto di soldatini di Hitler e Mussolini, una medaglia col fascio littorio e il motto Molti nemici molto onore”.

Repubblica anche indugia sui risvolti “politici” e scrive: “L’autore della strage di Colle Salario non lo conosce veramente nessuno, a parte la sua famiglia, anch’ essa appartenente alla borghesia romana, la moglie Rossella imprenditrice, le due figlie che hanno studiato al liceo Chateaubriand e suonano il violino in ricordo del fratello morto… Sui suoi profili social si rintracciano foto di una medaglia col fascio littorio, il motto “molti nemici molto onore” e delle statuine di Hitler e Mussolini. Dicono che sia un simpatizzante dell’estrema destra. Che si nutra di complottismo e manie di persecuzione, motivo sufficiente per le forze dell’ordine per rigettargli la richiesta di porto d’armi avanzata nel 2018. Dopo, forse non a caso, voleva piazzare una telecamera sul rudere per trovare chi gli ruba i ciocchi di legno….”.

Per non parlare dell‘Huffinghton Post, che ha scoperto segni nazisti sulla pistola…

Funziona meglio il “cattivo” se è di destra, su alcuni giornali, o è un riflesso condizionato quello di trovare sempre e comunque uno sfondo colorato al gesto di un pazzo criminale assassino come purtroppo ne esistono tanti al mondo…