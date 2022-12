La mamma di Giorgia Meloni: «Il pranzo di Natale a Palazzo Chigi? Non credo proprio»

Niente pranzo di Natale per Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Lo ha detto Anna Paratore, la mamma del premier, in un’intervista uscita sull’ultimo numero del settimanale Chi e rilanciata da Libero. «Il pranzo di Natale a Palazzo Chigi? Non credo proprio. Il giorno dopo saremmo su tutti i giornali. E poi chi pulirebbe? Non so ancora dove festeggeremo – spiega la Paratore – visto che le mie figlie sono in fase di trasloco, l’importante è stare insieme».

Parla la mamma di Giorgia Meloni

L’intervista è stata realizzata a casa di Anna, alla Garbatella: una casa che lei ha trasformato in una sorta di laboratorio, visto che da anni si dedica alla realizzazione di manufatti e addobbi natalizi che regala alle amiche. Il ruolo del premier? «Giorgia è sempre troppo presa dalla politica per organizzare pranzi. A lei tocca portare gli antipasti e un dolce fatto con le sue mani. Certo, quest’anno non so se avrà tempo di prepararlo», confida.

L’anticipazione sui regali di Natale

Poi un’anticipazione sui regali di Natale: «Ho già preso quasi tutto. Ad Arianna un golfino. A Giorgia avrei voluto prendere un poncho di cachemire: le ho inviato una foto, ma non mi è parsa convinta. Alle mie tre nipoti, invece, regalerò una busta con i soldi ciascuna. Mentre ai due generi regalerò una bottiglia di whisky. Stop. Quanto a me, Giorgia mi ha già fatto un dono bellissimo: Nina, un cucciolo di chihuahua adorabile».

«In famiglia non è cambiato nulla»

Sulla nuova vita da mamma del Presidente del Consiglio assicura: «In famiglia non è cambiato nulla, a eccezione della parte organizzativa. È cambiato molto in tv. Vedo Giorgia con i grandi della Terra. La guardo, l’ammiro, la critico e mi meraviglio. Però, quando è a casa, è una mamma normale. Sparecchia e lava i piatti con la sorella. Insomma, resta Giorgina e basta. La mia bambina».