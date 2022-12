La faccia tosta di Bersani che difende Soumahoro: “Il suo messaggio è giusto, anche un prete sbaglia” (video)

In studio, a “Di Martedì” di Giovanni Floris, Pierluigi Bersani si ritrova a difendere l’indifendibile, le vicende familiari e affaristiche della già tramontata stella della sinistra, il neodeputato Aboubakar Soumahoro. L’ex segretario del Pd con una discreta faccia tosta, ci prova: “Sicuramente quello che sta venendo fuori non è accettabile, ,ma anche un prete che ha peccato può dare il messaggio giusto. Lui difende i migranti dallo sfruttamento, è un problema che esiste, non lo si può buttare via a causa di questa vicenda”.

Bersani e la difesa di Soumahoro

La replica di Cattaneo: “La sinistra predica bene e razzola male”

In studio, il parlamentare di Forza Italia Alessandro Cattaneo ha gioco facile nel fargli notare che a sfruttare i migranti erano proprio le cooperative gestite dal parlamentare di sinistra. E replica a Bersani: “Gli italiani ora pensano che c’è chi lucra molto di più sulla povera gente con le cooperative finte, con lo sfruttamento, con una narrazione fatta per prendere in giro. E ci sta in questa vicenda anche l’arroganza della sinistra che si innamora delle proprie idee e non legge la realtà. Questo può valere una volta per la storia di Soumahoro, un’altra per i teoremi di certa magistratura, un’altra per come vi innamorate di mettere le tasse. Voi predicate bene ma razzolate male”.