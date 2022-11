Valanga di meme su Soumahoro, satira social scatenata: solo Littizzetto tace e c’è un motivo

Da alcuni giorni impazzano sui social i meme dedicati a Aboubakar Soumahoro: come lo sono stati in passato per il cane della Cirinnà, per i balletti di Luigi Di Maio, per gli occhi della tigre di Letta. L’occasione è troppo ghiotta e la satira social è avida di personaggi nuovi. Del resto, il deputato di Sinistra e libertà che si è sospeso dal gruppo ma che non ha rinunciato allo stipendio da parlamentare, ha offerto il destro per una serie di meme davvero esilaranti.

Come sempre, uno dei più acuti e pungenti è stato Federico Palmaroli, autore delle Frasi di Osho.

Ma non sono da meno i meme che riguardano i famosi stivali con cui il paladino dei migranti si era presentato per la prima volta in parlamento. “Hasta la Vuitton sempre”, sta spopolando in queste ore. Ogni riferimento alla moglie, che su Instagram condivideva foto di borse e scarpe griffate, non è casuale.

I meme più condivisi sui Social relativi al caso Soumahoro

L’ironia imperversa nche sulla villa acquistata a Casal Palocco, a Roma, a detta di Soumahoro pagata coi proventi di un libro che non è certo stato un clamoroso best seller.

Littizzetto tace per non mettere in imbarazzo Fazio

Come ha notato Marco Zonetti su Vigilanza Tv, l‘unica che per ora tace è Luciana Littizzetto. Ieri sera, a Che tempo Che fa, nel suo spazio comico dedicato ai fatti della settimana, non ha fatto neanche un accenno al caso che tiene banco da giorni su tg e quotidiani. Il motivo? meno di un mese fa, proprio il deputato africano fu accolto in studio «tra gli applausi scroscianti del pubblico, Soumahoro aveva ribadito che la Meloni poteva chiamarlo “dottore” visto che è laureato, e si era visto salutare da Fabio Fazio come una sorta di faro di speranza per il futuro della politica italiana». Per essere un faro si è fulminato presto.