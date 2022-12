Giorgia Meloni incontra gli ambasciatori: «Voi siete la bandiera dell’Italia nel mondo»

La guerra in Ucraina, il ruolo dell’Italia nel mondo, i capisaldi della nostra politica internazionale. Di questo e di altro ancora ha parlato Giorgia Meloni nel corso dell’incontro con la nostra diplomazia alla XV Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori tenutasi alla Farnesina. «Voi siete bandiere dell’Italia, nel senso di essere portatori di un’identità che è sempre – ha detto il premier – la base di qualsiasi possibile dialogo. Non si può parlare con gli altri se non si è consapevoli di ciò di cui si è portatori». Quindi, ha aggiunto: «Vi ringrazio per il lavoro silenzioso, fondamentale, strategico che portate avanti ogni giorno nell’interesse della nazione».

Giorgia Meloni ha parlato alla Farnesina

L’incontro con il nostro corpo diplomatico è stata l’occasione, per la Meloni, anche di aggiungere qualche elemento di novità rispetto al passato. A cominciare dalla valorizzazione della nostra lingua. «Utilizzare il più possibile l’italiano – ha spiegato – non solo vuol dire difendere un elemento fondamentale della nostra cultura ma anche difendere la profondità della nostra cultura. È un richiamo che faccio innanzitutto a me stessa». E ancora: «Portare con sé le proprie radici è difficile ma solo così si può esprimere l’interesse nazionale all’estero. È una missione – ha proseguito – che deve essere adeguatamente riconosciuta e vi devo ringraziare per tutti i sacrifici che riuscite a rappresentare così adeguatamente».

«L’Italia merita di giocare un ruolo da protagonista»

Concetti che hanno trovato corrispondenza nelle parole pronunciate subito dopo dal presidente del Consiglio. «L’Italia – ha infatti sottolineato – intende giocare un ruolo da protagonista in quei capisaldi che contraddistinguono la sua politica estera». La stessa Meloni è testimonianza diretta di tale impegno. Non a caso ha ricordato che in due mesi scarsi di governo «ho avuto contatti con 40 fra capi di Stato e di governo, ho partecipato alla Cop27, al G20, al G7, al Consiglio europeo, al vertice dei Balcani occidentali, all’Asean e poi moltissimi incontri bilaterali».

«Il mondo sta cambiando»

La Meloni, infine, ha esortato i nostri diplomatici a prendere atto delle trasformazioni intervenute: «Intorno a noi il mondo sta cambiando: cose che si davano per certe, non sono più tali». A partire dalla globalizzazione. «Eravamo convinti che con il libero commercio globale avremmo avuto una migliore distribuzione della ricchezza e che sistemi meno democratici si sarebbero democratizzati», ha detto in proposito il premier. «È accaduto l’esatto contrario: chi si è indebolito siamo stati noi che abbiamo finito per non controllare le catene del valore». Quanto all’Ucraina, ha puntualizzato che «dietro il conflitto si cela un conflitto molto più ampio». In ogni caso, ha concluso, «l’Italia continuerà a fare quello che deve fare».