Governo, Mattarella soddisfatto per la rapidità della Meloni: «Questa volta tempi brevi»

È più che soddisfatto il presidente Mattarella: il travaglio che ha portato alla nascita del nuovo governo è stato meno lungo e turbolento di quanto si potesse immaginare. Anzi, se si esclude la sortita di Silvio Berlusconi sulla Casellati alla Giustizia e le polemiche innescate dall’audio con impresse le dichiarazioni del Cavaliere su Putin, che hanno fatto traballare la nomina di Antonio Tajani alla Farnesina, di travaglio per primo questo governo politico dopo anni di esecutivi tecnici si potrebbe anche non parlare. Una novità che non è passata inosservata agli occhi di Mattarella. «Questa volta il tempo è stato breve – ha constatato il capo dello Stato -, è passato meno di un mese dalla data delle elezioni».

Mattarella: «Esito elettorale chiaro»

A suo giudizio, «ciò è stato possibile per la chiarezza dell’esito elettorale», ma anche perché, ha aggiunto, «è stato necessario procedere velocemente anche in considerazione delle condizioni interne e internazionale che esigono un governo nella pienezza dei suoi compiti». Il riferimento al contesto internazionale era più che prevedibile. Non solo la guerra in corso nell’Europa dell’Est ma anche le turbolenze sui mercati legate principalmente alla grande questione energetica innescata dalla transizione ecologica e dall’invasione russa dell’Ucraina sono altrettanti capitoli dei tanti dossier che attendono il governo Meloni.

Il saluto a Draghi

E questo spiega anche il motivo per il quale nel suo stringato intervento Mattarella ha voluto riunire in un unica dichiarazione il ringraziamento al governo Draghi e l’augurio di buon lavoro al nuovo esecutivo. «Il governo uscente – ha infatti detto Mattarella -, nei tre mesi esatti dalla data di scioglimento delle Camere, ha fatto fronte alle esigenze di guida del Paese concludendo la sua attività con il Consiglio europeo – ha aggiunto – lo ringrazio ancora una volta. Rivolgo con lo stesso spirito di collaborazione gli auguri di buon lavoro al nuovo governo che da domani mattina dopo il giuramento inizier a svolgere il suo lavoro.

“”.