“Basta carbone per la Befana, inquina”: l’ultima folle campagna di una pediatra “gretina”

Che nessuno si azzardi a mettere carbone nella calza per la Befana. . E’ altamente inquinante. Bambini “cattivi”, fatevene una ragione. Detto così sembra uno scherzo, una battuta da cabaret di terz’ordine, invece no. La genialata arriva da un pulpito non da teatro comico ma dalla rivista scientifica Bmj. Nella quale una pediatra, Tamsin Holland e le figlie Liliac e Mirigold, lanciano un appello per sensibilizzare sul problema del surriscaldamento globale e delle emissioni di CO2. Sono ironici, sono seri, non è dato sapere. Ma sicuro è l’effetto: tra il ridicolo e il demenziale, visto la serietà con cui lo annunciano.

“Niente carbone per la Befana, inquina”: i frutti del gretinismo

Nonotante Greta Thumberg qualche mese fa abbia lasciato il testimone delle sue crociate, i frutti del gretinismo sono questi. La perdita del senso della realtà. Quest’allegra famigliola gretina, mamma pediatra e figliolette si dicono scandalizzate perché «persiste la pratica tradizionale di premiare i bambini ben educati con doni; e di lasciare carbone alle piccole canaglie durante le attività festive». A rilanciare il ridicolo articolo di Bmj che contiene questo appello è il Giornale oggi in edicola. Dai tempi dei tempi il carbone di zucchero – non certo quello vero – riempie gli scaffali dei negozi di dolci e i supermercati nell’avvicinarsi dell’Epifania. Cosa c’entra con l’inquinamento del pianeta? Niente. Per questo le parole che seguono sono deliranti.

Il carbone e la Befana: la rivista scientifica Bmj accoglie l’ultima idiozia