Alessia Morani, post delirante contro la Meloni: il web la ridicolizza. “Ciabatta del Pd”

“Ed è record!“. Esulta su twitter come se avesse vinto al SuperEnalotto l’esponente del Pd Alessia Morani in un post contro Giorgia Meloni. Il “record” di cui “si rallegra” l’ex parlamentare dem, non rieletta lo scorso 25 settembre, è rappresentato dalla “triade” che avrebbe bocciato la manovra del governo: “Il presidente #Meloni alla sua prima manovra viene bocciata da parti sindacali, Confindustria, Corte dei Conti- scrive- Diversi comparti in subbuglio, in primis personale sanitario pronto allo sciopero. Chi ben comincia è a metà dell’opera”… esulta Morani con un sarcasmo imbarazzante. Non prevedendo che sarebbe stata travolta dagli utenti del social. Non è la sola tra i dem a coltivare la vocazione del ridicolo, a seminare il campo di mine che si ritorcono contro con effetto deflagrante verso un figuraccia estrema. E’ questo il caso. Morani non avendo più il dovere di partecipare ai lavori parlamentari evidentemente orecchia, non legge, non si informa nel dettaglio e spara contro l’operato del governo a casaccio. Godendo di un eventuale “bocciatura” della manovra come se non riguardasse il suo essere italiana.

Post boomerang contro Meloni, il web ad Alessia Morani: “Tu sei una ciabatta…”

La sua opposizione virtuale infatti provoca una reazione feroce, basta scorrere i commenti su twitter sotto il suo post per rendersene conto. Ci sono i realisti: “Confindustria fa i propri interessi, i sindacati fanno gli interessi degli operai (?). Ad oggi i precedenti Governi non hanno mai indicato la via ma assecondato questi e quelli pur di rimanere in sella. Quindi vuol dire che finalmente ora il Paese ha una vera guida. #Meloni”. Sulla stessa lunghezza d’onda un altro utente: “Se scontenta tutti vuol dire che forse c’è del buono … ma non mi aspetto che, da un esponente di un partito incancrenito nei gangli dei vari enti, si possa pensare diversamente…”. Alessia Morani non si degna di entrare nel merito delle misure presenti in manovra e cita la Corte dei Conti che in realtà ha dato un giudizio in chiaroscuro molto più articolato rispetto alla banalizzazione di una imbarazzante Morani: “E’ positiva la scelta di mantenere entro margini limitati gli interventi previsti per il 2023 con ricorso a indebitamento: puntando, nel medio termine, alla riduzione del saldo di bilancio entro la soglia del 3% e a una più rapida discesa del debito rispetto a quanto prospettato nel DEF”, è un passo della nota della Corte di Conti .

Il web infuriato con Alessia Morani: “Invece di dare una mano per il bene del Paese…”

Quanto a Confindustria, a memoria, non si ricorda ci sia stata una sola manovra che non ha criticato. Essere criticati da confindustria e sindacato simultaneamente “ vuol dire che siamo nel giusto. Noi non siamo al servizio di nessuno, se non del popolo italiano e questo vuol dire equilibrio”. E’ la risposta che arriva dal Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Ma sono gli utenti social a “massacrare” Alessia Morani. Qualcuno più avveduto ed informato scrive: “Io ho sentito invece parole di supporto da parte di Confindustria. Mah?!? Mi sarò perso sicuramente qualcosa… di sicuro voi siete stati bocciati totalmente: pure il M5S vi supera”.

“Non siete un’opposizione degna, infatti siete stati doppiati”

“Ma pure basta… forza Giorgia …”. C’è chi fa riferimento a uno spirito “patriottico” di cui il Pd è incapace: “Invece di dare una mano per il bene del popolo con un’opposizione degna del nome, che possa andare a favore di tutti, si vanta che il governo eletto non sia all’altezza delle vostre bassezze….continuate pure…il baratro è vicino anche per voi”.

“Ma quanto stai a rosicà”

Poi ci sono quelli che danno vere e proprie legnate a una prosopopea inaccettabile da una cattedra come quella del Pd. “E pensare che lei, mi perdoni ma la vedo così, è una pantofola nel Suo partito. Che al massimo le concede figure di merda da fare. Sarà come dice lei Morani, ma Giorgia È PRESIDENTE e ci è arrivata da sola mentre lei rimarrà una ciabatta”. Mortificante ma vero. Il dibattito social prosegue: “10 delle ultime 11 “manovre” con PD al governo plaudite da parti sindacali, Confindustria, Corte dei Conti hanno determinato:+povertà+disoccupazione+debito pubblico, quindi questa “bocciatura” è 1 ottimo segnale”. La conversazione prosegue ma alessia Morani è sepolta dalle critiche. Figuraccia. “Quanto stai a rosicà.. mamma mia”, “Quello che afferma lei non è degno di alcun credito“, “Anche la Thatcher ebbe tutti contro, tranne il Popolo…”, “…per forza…siete tutti della stessa cricca…vi rode ehhh!”.