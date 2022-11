Svolta tricolore per le auto blu: non c’è solo l’Alfa di Meloni. Palazzo Chigi sceglie le Fiat Tipo

Fiat Tipo al posto delle Ford Focus. Il sostegno al made in Italy passa anche dalle auto blu di Palazzo Chigi, dove il cambio di passo impresso da Giorgia Meloni con l’uso di una Alfa Romeo Giulia, prodotta a Cassino, in luogo dell’Audi “ereditata” dal precedente governo si estende anche alle altre vetture di servizio.

La svolta per le auto blu: a Palazzo Chigi Fiat Tipo al posto delle Ford Focus

La svolta tricolore delle Tipo in luogo delle Focus, riferisce Il Tempo, è stata adottata il 21 ottobre, giorno del conferimento dell’incarico e della firma della determina di acquisto delle auto, che prevede la formula a noleggio per tre anni. Si tratta di auto ibride e poco appariscenti, che, ha sottolineato il segretariato generale di Palazzo Chigi, rappresentano «valida soluzione operativa per l’assolvimento del servizio di trasporto istituzionale».

La scelta del premier di viaggiare in Alfa Romeo

La novità non sarà però immediatamente visibile al pubblico, perché i tempi di consegna sono piuttosto lunghi: stimati 210 giorni. Dunque, per avere la rappresentazione plastica del nuovo corso, bisognerà attendere luglio. Ciononostante l’indirizzo è chiaro, e lo è stato fin dalle primissime battute del nuovo esecutivo, quando Meloni, si diceva, si è presentata a Palazzo Chigi per la cerimonia della Campanella a bordo di una Alfa Romeo Giulia, già presente nel parco auto istituzionale e diventata stabilmente la sua auto di servizio. Un particolare che non solo non è passato inosservato, ma ha attirato grande attenzione da parte delle cronache, comprese quelle delle testate specializzate in motori. Così la scelta dell’auto da parte del premier è diventata di fatto un poderoso spot per l’automotive italiano.