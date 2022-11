Siracusa, prete tedesco accusato di aver abusato per dieci anni di un 21enne. Continua a dire messa?

La polizia di Siracusa ha raccolto la denuncia di un 21enne contro un prete di Francofonte che avrebbe abusato di lui. Il giovane ha raccontato di essere stato violentato per quasi dieci anni dai 9 anni fino ai 18 anni. Una denuncia su quanto avvenuto è stata inoltre presentata al vescovo di Siracusa, Francesco Lomanto, che ha avviato una praevia investigatio ma il sacerdote – secondo alcuni – continuerebbe a dire messa anche se la Curia smentisce.

Il prete tedesco accusato di abusi e l’esercizio delle sue facoltà

“Il sacerdote di Francofonte accusato di violenza sessuale da un giovane di 21 anni dipende dall’Eparchia di Piana degli Albanesi”, precisa l’Arcidiocesi di Siracusa. “Quando l’arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto, ha ricevuto la denuncia – si legge in una nota – ha immediatamente avviato, agendo per delega, un procedimento penale canonico nei confronti del sacerdote. Il sacerdote, adesso in pensione, è residente nella Diocesi di Siracusa senza alcun incarico. Lo scorso 31 ottobre il vescovo di Piana degli Albanesi ha già adottato nei confronti del sacerdote un provvedimento di interdizione dall’esercizio pubblico del ministero”. Dunque, secondo l’Arcidiocesi di Siracusa, il sacerdote sarebbe stato sospeso.

Ma lo scandalo era stato preceduto da un altro scandalo, in Sicilia. A gennaio di quest’anno, ad 83 anni, è finito in carcere con la pensatissima accusa di abusi sessuali l’ex arciprete di Augusta Gaetano Incardona. Dovrà scontare una condanna a 5 anni e 3 mesi dopo il pronunciamento della corte d’appello che ha rideterminato la pena secondo quanto aveva stabilito già due anni fa la cassazione nel suo pronunciamento. Scandali che purtroppo si ripetono in tutta Italia.