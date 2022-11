Non solo “rave”: denunce per la festa techno abusiva nei boschi di Firenze dopo le proteste dei residenti

Dai “rave” party alle feste techno: il governo, a dispetto delle polemiche della sinistra, va avanti per la sua strada e prosegue con la tolleranza zero nei confronti di chi svolge attività, anche ludiche, in maniera abusiva. Sono 19 le persone, tra i 23 e i 48 anni, denunciate dalla digos per aver partecipato a una festa techno in un’area boschiva a Maiano, nel Comune di Fiesole (Firenze). Ieri mattina diverse segnalazioni di musica ad alto volume sono giunte alla sala operativa del comando provinciale dell’Arma dei carabinieri. Sul posto sono arrivati gli agenti della Digos, con l’ausilio di due volanti, che hanno identificato i presenti, 19 persone per la maggior parte residenti nel fiorentino, che nelle ore precedenti si erano resi protagonisti della festa techno che aveva arrecato disturbo alle abitazioni della zona.

Dal “rave” alla festa techo: scattano le denunce a Firenze

Tutti gli identificati, alcuni dei quali già con precedenti per analoghe condotte, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone e per invasione di terreni. Inoltre, a uno dei più giovani è stato sequestrato un generatore di corrente e due casse acustiche utilizzate per la diffusione della musica, materiale che, al momento dell’arrivo degli operatori, stava per essere caricato sull’autovettura allo stesso intestata.

La protesta dei residenti per il volume alto

Il controllo è scattato dopo diverse segnalazioni di musica ad alto volume giunte alla sala operativa del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri. La musica aveva dato disturbo nella notte alle abitazioni della zona, che è prossima alle prime case di Firenze, tra Salviatino, Coverciano e Campo di Marte. Tutti gli identificati sono stati denunciati per disturbo del riposo delle persone e per invasione di terreni. Nella stessa zona, in via Cave di Maiano, verso le 7 di stamani il 118 è intervenuto per soccorrere un 28enne con ferite da trauma, che poi è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata a Ponte a Niccheri.