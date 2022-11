Milano, rissa con accoltellamento nelle vie della movida: un arresto per tentato omicidio

Milano violenta. La Polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo lombardo, ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, su richiesta dei pubblici ministeri del VII Dipartimento, nei confronti di un giovane cittadino italiano gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio e rissa aggravata.

Milano, le indagini sulla rissa del 30 settembre

Le indagini, come ricostruisce l’Adnkronos, condotte dalla Squadra Mobile hanno avuto origine dalla violenta rissa, avvenuta la notte tra il 30 settembre e il primo ottobre scorsi, che ha visto coinvolti un gruppo di ragazzi in via Montegrappa a pochi metri dall’incrocio con corso Como. Durata pochi secondi, la rissa si era conclusa con il ferimento grave di un milanese, raggiunto da due coltellate al torace, e di un tunisino, colpito da almeno tre fendenti al torace e alla spalla. I due feriti, trasportati d’urgenza in codice rosso presso gli ospedali Niguarda e San Raffaele e sottoposti a interventi chirurgici d’urgenza, sono rimasti per alcuni giorni in prognosi riservata e in pericolo di vita.

L’analisi di numerosi filmati

La ricostruzione del grave episodio è stata il frutto di un’intensa e complessa indagine condotta dai poliziotti della Squadra Mobile attraverso l’acquisizione di dichiarazioni di persone informate sui fatti, analisi di numerosi filmati, nonché attività tecniche. L’attività investigativa, attualmente nella fase delle indagini preliminari, ha consentito di individuare in modo puntuale le fasi salienti della violenta rissa e di ricondurre la stessa a un contesto di movida giovanile in cui giovani ragazzi, del tutto sconosciuti tra loro, per motivi prettamente futili, si sono scambiati atteggiamenti e frasi provocatorie.