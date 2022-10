Milano, marocchino picchia due addetti alla sicurezza di Atm: soccorsi in codice giallo

Pestaggio in piena regola. Un 22enne marocchino ha colpito con calci e pugni due addetti alla sicurezza di Atm. È l’ennesimo episodio di violenza sui mezzi pubblici, che vede come vittima chi lavora quotidianamente sugli autobus e in metro, dagli autisti ai vigilantes. Una situazione che è degenerata da parecchio tempo e le proteste degli addetti ai lavori sono passate quasi sotto silenzio. Milano è una delle città più “bersagliate”. La nuova aggressione ha avuto luogo alla fermata Cascina Gobba M2, alla periferia est. A farne le spese, come detto, due addetti alla sicurezza. Il giovane immigrato prima li ha insultati, poi li ha picchiati.

Il tentativo di fuga del 22enne marocchino

L’autore del pestaggio è stato poi fermato dagli agenti che lo hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Secondo una prima ricostruzione, il 22enne marocchino, vedendo gli agenti, ha cercato di scappare, ma i poliziotti l’hanno bloccato. I due dipendenti Atm – un 33enne e un 51enne italiani – hanno riferito che, poco prima, l’immigrato aveva cominciato ad infastidirli. Poi aveva inveito contro di loro, e infine li aveva aggrediti, prendendoli a calci e pugni. Soccorsi dal 118, entrambi sono stati trasportati in codice giallo alla clinica di Città Studi.