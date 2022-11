Migranti, solo la Francia non vede l’emergenza: a Roccella Jonica ne sono arrivati in 250, altri 78 a Pozzallo

Mentre la Francia chiude le frontiere di Ventimiglia e continua a respingere i migranti provenienti dall’Italia. Nel nostro Paese continuano ininterrottamente gli sbarchi di migranti. Sono 250 quelli sbarcati stamane nel porto di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria. I migranti, fra cui donne e bambini, viaggiavano su un peschereccio a circa 40 miglia dalla costa quando sono stati soccorsi da due motovedette della Guardia Costiera. Dopo essere sbarcati, i migranti sono stati collocati nella struttura gestita dalla Croce Rocca e dalla Protezione civile nel centro della Locride. Si tratta, come riporta l’Ansa.it, del 74esimo nel 2022 per un totale di 10mila immigrati.

Migranti, in pochi giorni undici sbarchi a Roccella

Negli ultimi sedici giorni, solo a Roccella si sono già verificati altri undici sbarchi. L’ultimo ieri, quando una motovedetta della Guardia Costiera ha intercettato al largo un’imbarcazione in difficoltà con 102 migranti a bordo di varia nazionalità. Tutti sono stati momentaneamente accolti all’interno dell’area portuale di Roccella Jonica.

Nuovo sbarco a Pozzallo: arrivati in 78

Nuovo sbarco, questa mattina, anche al porto di Pozzallo (Ragusa) dove sono arrivati i 78 migranti soccorsi dalla Guardia costiera in due interventi a circa 40 miglia da Portopalo di Capo Passero. Sono tutti uomini. Tra loro ci sono anche due minori. Un migrante è stato subito trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica per una sospetta tromboflebite. I migranti sbarcati a Pozzallo sono stati tutti sottoposti a tampone all’arrivo nell’hotspot di Pozzallo e sono risultati tutti negativi. Nella struttura, che potrebbe ospitare 234 persone, al momento ce ne sono 347.

Lampedusa, in 406 lasciano l’hotspot

Mentre le cattive condizioni meteo hanno concesso la scorsa notte una tregua sul fronte degli sbarchi, proseguono a Lampedusa i trasferimenti dell’hotspot di contrada Imbriacola, disposti dalla Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale. Stamani 406 si sono lasciati alle spalle il centro e sono stati imbarcati sul traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle. Nella struttura, che può ospitare 400 ospiti, restano circa 700 persone. Ieri con nove differenti approdi erano giunti 304 migranti.