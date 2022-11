Meloni a Bruxelles, Metsola: «L’Italia ha un ruolo centrale nell’Ue. Insieme siamo più forti»

«Benvenuta presidente al Parlamento europeo. L’Italia ha sempre avuto un ruolo centrale nell’Ue. Più che mai, con l’invasione Russa dell’Ucraina, prezzi dell’energia alle stelle e inflazione in aumento, dobbiamo rimanere uniti. Siamo più forti se stiamo insieme». Con questo tweet la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha salutato la visita di Giorgia Meloni, oggi a Bruxelles per il suo primo viaggio da presidente del Consiglio.

L’incontro di Meloni con Metsola e il pranzo con Gentiloni

Prima di incontrare Metsola, il premier italiano ha incontrato a pranzo anche il commissario italiano all’Economia, Paolo Gentiloni. Secondo quanto emerso, nel corso dell’incontro, che fonti italiane hanno definito «piacevole e doveroso» e che si è svolto nella residenza dell’ambasciatore Pietro Benassi, nei pressi del Bois de la Cambre, nella zona sud di Bruxelles, la discussione si sarebbe concentrata sui temi economici che interessano l’Italia, dal Pnrr all’energia fino alle nuove regole Ue in materia di conti pubblici, ma anche sui temi della guerra in Ucraina. Nel corso della giornata, Meloni ha in agenda anche l’incontro con la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

Fitto: «Inizia un dialogo costruttivo e proficuo, diamo e chiediamo rispetto»

Meloni è accompagnata nel suo viaggio istituzionale, tra gli altri, dal ministro degli Affari Europei, Raffaele Fitto, già eurodeputato e copresidente del gruppo dell’Ecr. Fitto, prima della partenza, ha parlato della visita a Bruxelles e degli incontri con i vertici delle istituzioni comunitarie come dell’«avvio di un dialogo costruttivo e proficuo, dando rispetto e chiedendo rispetto, per trovare soluzioni serie e concrete ai tanti dossier aperti, a partire dalle crisi economica ed energetica». A sua volta il premier stamattina prima della partenza ha scritto sui social che «la voce dell’Italia in Europa sarà forte: siamo pronti ad affrontare le grandi questioni, a partire dalla crisi energetica; collaborando per una soluzione a sostegno di famiglie e imprese e per frenare la speculazione».