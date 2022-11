Sondaggi, per Meloni è «luna di miele con gli italiani»: il consenso per premier e FdI cresce ancora

Continua a crescere la popolarità di Giorgia Meloni, il cui indice di gradimento personale nei sondaggi ha superato il 50% da quando si è insediata a Palazzo Chigi. E cresce il centrodestra, trainato da FdI, l’unico partito a registrare il segno più. È quanto emerge dalla supermedia di questa settimana Youtrend per Agi, che nel titolo di presentazione parla di «Luna di miele di Giorgia Meloni con gli italiani».

Meloni e FdI continuano a crescere nei sondaggi

Nel dettaglio, FdI si attesta al 28,7%, guadagnando l’1,5% in 15 giorni, «non poco», rileva l’Agi, dando conto del fatto che tutti gli altri partiti restano stabili o calano. Al secondo posto resta al Pd, che però amplia sempre di più la distanza dal partito del premier: perde lo 0,3% e atterra al 17,4%. Cala anche il M5s, che perde lo 0,1% e scende al 16,6%. Stabile la Lega all’8,4%, seguita all’8% dal Terzo Polo, che però è in calo: perde lo 0,2%. Forza Italia è al 6,8%, perdendo lo 0,8%. Verdi e Sinistra italiana scendono al 3,8%, perdendo lo 0,1%. Meno 0,1% anche per +Europa, che scende al 2,8%, mentre guadagna lo 0,1% Italexit che arriva al 2,4%. Unione popolare si attesta all’1,5% e Noi Moderati all’1%.

Aumenta il divario tra centrodestra e centrosinistra

La supermedia rileva anche la variazione del consenso delle coalizioni rispetto alle elezioni. Anche qui si allarga la forbice tra centrodestra e centrosinistra: il primo infatti guadagna lo 0,6%, arrivando al 44,8%, mentre il secondo scende al 24,4%, perdendo lo 0,4%.