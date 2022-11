Maltempo, Ischia in ginocchio: una frana a Casamicciola travolge le case. Ci sono dispersi (video)

Almeno 13 persone risultano disperse a Casamicciola, sull’isola d’Ischia, dove una frana, che si è verificata intorno alle ore 5 a causa del temporale che si è abbattuto sull’isola nella notte, ha travolto alcune abitazioni. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, fra i dispersi ci sono i membri di una famiglia, composta da marito, moglie e un neonato, e una 25enne. La frana si è generata nella parte alta di via Celario e ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice, investendo, oltre alle abitazioni, e alcune auto in sosta, trascinate fino al mare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Protezione civile.

Ischia messa in ginocchio dal nubifragio: si cercano i dispersi della frana

Le case travolte dalla frana, che sarebbero tre, si trovano ai margini zona rossa del terremoto. Anche i Vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni, dopo il nubifragio che ha causato allagamenti e smottamenti e che arriva nel contesto di una situazione difficilissima per tutta la Campania. Rinforzi sono stati inviati da Napoli. Fra le auto travolte dalla frana ve ne era anche una con due persone all’interno, che fortunatamente sono state salvate. Anche un uomo, travolto a sua volta dal fango, è stato recuperato e salvato, sebbene abbia subito diverse lesioni. Inoltre, alcune persone sono rimaste bloccate all’interno dell’hotel Terme Manzi, che è rimasto senza corrente elettrica e dove stanno intervenendo i soccorsi.

I sindaci dell’isola ai cittadini: «Rimanete in casa»

Il commissario straordinario di Casamicciola e i sindaci tutti gli altri 5 Comuni dell’isola, con una ordinanza congiunta, hanno invitato i cittadini a restare a casa per non intralciare le operazioni di soccorso, che risultano particolarmente complesse a causa della situazione di totale dissesto delle strade, che a Casamicciola sono invase dal fango e da ciò che ha trascinato con sé.

Le impressionanti immagini rilanciate sui social

Impressionanti le immagini e i video che hanno iniziato a circolare sui social. Fra le quali anche quella di un uomo interamente ricoperto di di fango, seduto a terra tra due vigili del fuoco in piedi, probabilmente in attesa dei soccorsi medici.