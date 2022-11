Lutto cittadino a Milano per la morte di Luca Marangoni: il 14enne è stato travolto da un tram

È stato trasportato in stato di choc in ospedale il guidatore del tram della linea 16 che oggi a Milano alle 8 ha investito e ucciso Luca Marangoni, 14 anni. L’incidente è avvenuto all’angolo fra via Tito Livio e via Einstein, nei pressi di un attraversamento pedonale. Sul posto la Polizia locale sta effettuando i rilievi.

Il ragazzo di 14 anni stava attraversando in bicicletta i binari del tram: è stato investito alle ore 8 e 15 circa in via Tito Livio 20. Da una prima ricostruzione, pare che il ragazzino abbia attraversato i binari proprio mentre il tram stava arrivando e l’autista non sia riuscito a frenare in tempo per evitare l’incidente.

Luca Marangoni stava andando a scuola

Secondo il Corriere della Sera, Luca Marangoni, studente in una scuola vicina – in zona ci sono il liceo scientifico Einstein e il linguistico Pietro Verri – pedalava sulla sua bicicletta e stava attraversando i binari del tram all’incrocio tra via Tito Livio e via Marcellino Ammiano, in un punto in cui non c’è un vero passaggio pedonale, ma soltanto una striscia d’asfalto che funge da attraversamento stradale.

ATM, in una nota, esprime “profondo cordoglio per il tragico incidente di stamattina”, avvenuto a Milano, dove un ragazzo di 14 anni in bici è morto investito dal tram 16 in via Tito Livio. Accertamenti sono in corso per accertare la dinamica del sinistro.

«Oggi per Milano è un giorno molto triste», ha scritto in un tweet il sindaco Beppe Sala. «Sto seguendo con dolore la tragedia di via Tito Livio e il mio pensiero è rivolto alla famiglia del ragazzo. Fin da ora annuncio che proclameremo una giornata di lutto cittadino», conclude il sindaco.