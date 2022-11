Milano criminale, un privato cittadino mette in rete la mappa dei reati: i dati che Sala vuole negare

Si chiama Milano Crime Monitoring e sull’esempio di mappe simili che si trovano in molte città americane (tra le tante Minneapolis, una delle città con il più alto tasso di omicidi del pianeta) aggiorna i fatti criminali in tempo reale, o quasi.

“La Mappa – come si legge nella presentazione – nasce dall’incalzante senso di insicurezza che da tempo sta vivendo la città di Milano e dalla volontà di rappresentare in maniera intuitiva quello che succede giornalmente in citta. Dare visibilità a notizie e segnalazioni dei crimini violenti e per rappresentare il dilagante disagio vissuto dai cittadini, spesso denunciato solo nei social network”.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso: gli stupri (negati inizialmente) di Capodanno

L’ideatore si chiama Andrea Caldarini. Ha spiegato ad Affaritaliani.it come è nata la mappa dei crimini a Milano. «Su ispirazione della “Eyes on Russia: The Russia-Ukraine Monitor Map” e dalla situazione di insicurezza che sta vivendo la città di Milano, ho voluto creare una mappa che racchiudesse, in maniera grafica e intuitiva, tutte le segnalazioni e le notizie di crimini che avvengono quotidianamente in città. Ho privilegiato la cosidetta “micro-criminalità” che sta creando una situazione di disagio tra gli abitanti. Ho iniziato a maturare l’idea della mappa dopo i gravissimi fatti di capodanno in Duomo a Milano, ma solo grazie all’aiuto del Main Contributor Rosbeh Thomas Zakikhani è stato possibile costruire un sito per rendere maggiormente fruibile la Mappa».

Milano e la mappa criminale: è la città meno sicura d’Italia

Del resto, i dati dell’ottobre scorso confermano che Milano è la città meno sicura d’Italia. Lo rivela lo studio pubblicato dal Sole 24 Ore. L’analisi riguarda i dati estratti dalla banca dati interforze dal dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno. Al capoluogo lombardo va la maglia nera anche quest’anno. La città del sindaco Sala si conferma il territorio con più furti rilevati ogni 100mila abitanti, in particolare nei negozi e nelle auto in sosta. La città metropolitana è anche settima per denunce di violenze sessuali, seconda per rapine in pubblica via e terza per associazioni per delinquere. Numeri che la mappa criminale di Milano Crime Monitoring conferma nella sua drammatica evidenza. Dati che solo il sindaco Sala e la giunta Pd non vogliono vedere.