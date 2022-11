Lombardia, SocialCom: Fontana “re” dei social, Moratti e Majorino coccolati solo dai giornali

Doppia promozione per il governatore della Lombardia Attilio Fontana, che online riscuote “sentiment” positivi sia personalmente sia attraverso il gradimento della Regione, considerata una «terra di opportunità» e il «luogo ideale in cui trasferirsi». È quanto emerge da una ricerca condotta da SocialCom, con l’ausilio della piattaforma Blogmeter, in vista delle regionali. Dallo studio, che ha preso in esame social, forum e siti d’informazione, emerge anche come Fontana stacchi di ben oltre 10 punti sia Letizia Moratti sia Pierfrancesco Majorino, i due principali avversari nella corsa al Pirellone, che hanno meno seguito e, soprattutto, sviluppano sentiment prevalentemente negativi.

Lo studio di SocialCom sulla Lombardia: per Fontana “sentiment” positivo al 52,51%

Nel dettaglio, nell’analisi delle conversazioni online dal primo giugno al 25 novembre, Fontana incassa il 52,51% di sentiment positivo, mentre Moratti si ferma al 41,36% e Majorino al 39,41%. Il governatore è anche il candidato più seguito sui social: la sua fanbase (totale dei fans e followers di Facebook, Twitter e Instagram) è di 366.111 utenti. Dietro di lui Majorino a 73.075 e Moratti a 11.097. Il governatore uscente è inoltre il candidato in grado di ingaggiare maggiormente gli utenti sui social: i suoi canali proprietari hanno prodotto oltre 1 milione di interazioni nel periodo oggetto dell’analisi, contro i 366mila di Majorino e i 62mila di Moratti.

Un’ondata di sentiment negativo per la candidatura di Moratti

Il nome della candidata del Terzo polo è, invece, quello che produce al momento più interazioni e sembra aver polarizzato fortemente le discussioni: negli ultimi sei mesi, il totale delle interazioni è stato di 1,12 milioni, delle quali 717mila prodotte tra il 2 e il 25 novembre. Il dato non stupisce: è in linea con l’annuncio della candidatura e il dibattito politico che ha messo in moto. L’analisi di SocialCom, però, chiarisce anche che tutte queste interazioni sono caratterizzate da accenti fortemente critici, che si sono sviluppati proprio in relazione alla candidatura: il sentiment negativo nei confronti di Moratti, nei venti giorni successivi al 2 novembre (57,6%), è superiore infatti di undici punti percentuali rispetto alla media registrata negli ultimi sei mesi (46,02%).

Fontana piace agli utenti della rete, ma i “giornaloni” coccolano i suoi avversari

Moratti, invece, sembra avere dalla sua la stampa: tra i siti d’informazione, e solo tra quelli, registra un sentiment prevalentemente positivo che si attesta 46,06%. Sui social, invece, nei suoi confronti il sentiment negativo è ampiamente prevalente: si attesta al 56,4%. Anche Majorino registra lo stesso trend: sentiment prevalentemente positivo tra i siti d’informazione e sentiment prevalentemente negativo sui social. Al contrario, Attilio Fontana incassa un maggiore apprezzamento sui social, con un sentiment positivo al 57,8%, che tra i siti d’informazione, dove comunque i “pollici alzati” sono più della metà, al 50,35%.

I giovani pazzi per la Lombardia: «È il posto ideale in cui trasferirsi»

Una ulteriore promozione per Fontana arriva indirettamente dal sentiment nei confronti della Lombardia. La regione è percepita dalla rete come una terra di opportunità, un luogo ideale dove sviluppare un progetto di vita, nonché come la locomotiva industriale ed economica del Paese e il sentiment verso questa terrà è prevalentemente positivo (48,05%). L’argomento è attenzionato soprattutto dagli utenti che si collocano nella fascia 18-35 anni, tra i giovani che vedono nella Lombardia grandi opportunità sia a livello lavorativo che personale.

Sentiment negativo per le regionali (ancora poco discusse)

Se però si va ad analizzare il sentiment della rete nei confronti delle elezioni regionali in Lombardia emerge un dato negativo (58,75%). In particolare, nel periodo di riferimento, sul tema elezioni regionali in Lombardia sono state rilevate poco meno di 16mila mentions (post originali su pagine pubbliche), che hanno prodotto oltre 575mila mentions (commenti, condivisioni, reazioni) e al momento se ne parla in prevalenza sui siti d’informazione e con una prevalenza in una fascia d’età medio-alta. Segno che i partiti, spiega SocialCom, non sono ancora entrati in campagna elettorale e, dunque, non hanno ancora messo in campo strategie di amplificazione dei messaggi elettorali.