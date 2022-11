Littizzetto prova a far ridere imitando Macron: “Cher Melonì, son arrabbiè de brut!” (video)

Luciana Littizzetto, domenica sera, a “Che tempo che fa” di Fabio Fabio, si è esibita nella sua specialità comica, la letterina declamata con toni ironici. Lo spunto è stato il braccio di ferro tra Italia e Francia sulla questione dei migranti. La Littizzetto è partita leggendo prima la lettera che il presidente Macron, con un francese maccheronico, avrebbe scritto alla Melonì, nella quale si dichiara “incazzè de brut” per il comportamento italiano, dichiarandosi “assediè anche dalla Lepen”. Fazio, intanto, si sbellicava, quindi la comica è passata a leggere la replica della Meloni, sempre in un francese caricaturale, nella quale Giorgia dice “io non sono la Giocondà, cà nisciun è fesso”, concludendo in napoletano. Risate in studio, appalusi, sipario, con buona pace del dramma dei migranti.

Luciana Littizzetto, Macron e Giorgia Meloni nella letterina