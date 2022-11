Ischia, proseguono le ricerche dei 4 dispersi. Musumeci: «Rischio di nuovo smottamento»

Proseguono senza sosta le ricerche dei quattro dispersi dopo la frana di Casamicciola Terme, a Ischia. Ieri, a ventiquattr’ore dal ritrovamento dei corpi senza vita dei due fratellini, Francesco di 11 anni e Maria Teresa di 6 anni, i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Michele Monti di 15 anni. Adesso si cercano i corpi dei loro genitori, Gianluca Monti e Valentina Castagna. Gli altri due dispersi sono presumibilmente il compagno di Eleonora Sirabella, 31 anni, la prima vittima ritrovata, e di un’altra giovane donna. Come ha riferito ieri il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, al termine della riunione del Centro di coordinamento. I feriti restano cinque, di cui solo uno trasportato fin da subito all’ospedale Cardarelli di Napoli. Le ricerche continuano, con sempre più difficoltà, per l’accesso complicato sul luogo del disastro a Casamicciola.

Ischia, 230 gli sfollati

Sono per il momento 230 gli sfollati ma ”non è escluso” che il numero possa crescere, ha spiegato Palomba. Gli sfollati sono tutti sistemati tra strutture alberghiere e sistemazioni da parenti ma il prefetto ha sottolineato che «essendo in inverno e trattandosi di nuclei familiari si cercano allocazioni che siano vere e proprie abitazioni anche per alleviare la loro condizione di difficoltà».

Ischia, Musumeci: «Mancano quattro dispersi all’appello»

«Si continua a lavorare e scavare, otto i corpi recuperati, mancano quattro dispersi all’appello», ha detto ieri sera il ministro Nello Musumeci, ospite di Quarta Repubblica, su Rete 4. «C’è il rischio di una replica di smottamento, per questo è stata ridisegnata la zona rossa, perché ci sono persone che non vogliono lasciare le loro case per il rischio di sciacallaggio», aggiunge il titolare del ministero del Mare e della protezione civile.

Vertice unitario a Casamicciola Terme

Si terrà questa mattina, alle 10.30, a Casamicciola Terme, un vertice unitario del Centro coordinamento soccorsi e del Centro operativo comunale di Casamicciola, presieduto dal commissario straordinario del Comune di Casamicciola Simonetta Calcaterra, nominata dal Consiglio dei ministri, anche commissario per l’emergenza ad Ischia. «Il vertice fatto unitariamente con una presenza in loco – ha spiegato Palomba – è stato deciso per rendere estremamente operativa la nostra attività, in particolare sulla perimetrazione della zona rossa».