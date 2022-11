Il coreografo del Bolshoj di Mosca Luciano Cannito fa ‘ballare’ Selvaggia Lucarelli: “E’ un’incompetente”

“La Lucarelli è la Celentano dei poveri. L’unica cosa che hanno in comune è la simpatia di una cartella Equitalia. Ma mentre Alessandra un po’ sa di cosa parla, i commenti sul ballo della Selvaggia sono il trionfo dell’incompetenza e un’accozzaglia di parole buttate così a caso“. A scriverlo su Twitter è il regista e coreografo Luciano Cannito, ex Direttore Artistico del Balletto di Napoli, del Balletto di Roma, del Teatro San Carlo di Napol e del Teatro Massimo di Palermo, commentando i giudizi della giornalista Selvaggia Lucarelli come membro della giuria di ‘Ballando Con le Stelle’.

Luciano Cannito contro Selvaggia Lucarelli, i commenti sui social

Molti i commenti al post del coreografo, compagno di Rossella Brescia e che dal 2015 ha iniziato un rapporto di collaborazione con l’Accademia del Bolshoj di Mosca, con tanti internauti concordi e anche qualcuno che lo accusa di essere invidioso. Secca la risposta di Cannito, che ad un utente risponde così: “No mio caro. Rosico proprio zero totale. Scrivo solo quello che tutti sanno e pensano e che nessuno ha il coraggio di dire (perlomeno tra gli addetti ai lavori). Poi misogino a me??? Ma hai dato un’occhiata al mio profilo prima di scrivere sta cazzata?”. La Lucarelli, intanto, in queste ore, prosegue la sua polemica contro Enrico Montesano.

L’amore per la danza, Luciano Cannito, coreografo, lo condivide con la compagna Rossella Brescia. Entrambi, inoltre, hanno fatto parte della scuola di Amici di Maria De Filippi, la Brescia in qualità di ballerina professionista mentre Cannito in qualità prima di giudice esterno e successivamente come professore della scuola.