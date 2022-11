Gli Usa alzano la voce con Mosca per liberare la Griner. La star del basket è in una colonia penale

”Ogni minuto in cui Brittney Griner deve subire una detenzione illecita in Russia è un minuto di troppo”. Così la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre. Che ha denunciato la continua detenzione dell’ex cestista americana. Che nei giorni scorsi sarebbe stata trasferita in una colonia penale molto dura. Gli Usa ribadiscono ”l’impegno incrollabile” per il rilascio della campionessa di basket arrestata a Mosca a febbraio.

Griner, gli Usa alzano la voce con la Russia per il rilascio

”L’amministrazione Usa continua a lavorare instancabilmente per ottenere il suo rilascio”, ha aggiunto. Spiegando che il presidente Biden ha ordinato all’amministrazione di ”avere la meglio su suoi rapitori russi. Per migliorare e il suo trattamento. E le condizioni che potrebbe essere costretta a sopportare in una colonia penale”.

L’offerta della Casa Bianca per risolvere le detenzioni illecite

La portavoce della Casa Bianca ha anche ricordato che ”il governo degli Stati Uniti ha fatto un’offerta significativa ai russi. Per risolvere le attuali detenzioni inaccettabili e illecite di cittadini americani. Nelle settimane successive, nonostante la mancanza di negoziati da parte dei russi, gli Usa hanno continuato a dare seguito all’offerta. E a proporre potenziali vie alternative con i russi attraverso tutti i canali disponibili”.

L’arresto e la condanna a 9 anni di carcere

La Griner, una delle cestiste più famose al mondo, è stata arrestata a Mosca a febbraio. Accusata di avere con sé cartucce per un vaporizzatore con olio di hashish. Un derivato della cannabis che in Russia è vietato. Gli Stati Uniti accusano Mosca di averla arrestata per motivi politici. Nell’ambito delle tensioni tra Russia e paesi occidentali per la guerra in Ucraina. La Griner fu arrestata una settimana prima dell’inizio dell’invasione. La campionessa è stata condannato lo scorso agosto a 9 anni di carcere, da scontare in una colonia penale.