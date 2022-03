La campionessa americana Brittney Griner arrestata per droga in Russia. Sale la tensione

La nota giocatrice di basket americana, Brittney Griner, sarebbe stata arrestata all’aeroporto Sheremetievo a Mosca, con l’accusa di essere in possesso di olio di hascisc. Lo ha riferito il New York Times, in quello che potrebbe diventare un potenziale caso diplomatico. La notizia arriva mentre il dipartimento di stato ha diffuso un avviso agli americani perché lascino “immediatamente” la Russia. Nel messaggio si cita il pericolo di ritorsioni nei loro confronti da parte delle forze di sicurezza russe, e della limitata capacità dell’ambasciata statunitense in Russia di fornire loro aiuto in questo periodo.

Chi è Brittney Griner

Griner gioca nella squadra americana Phoenix Mercury ed è stata selezionata sette volte per All Star. Ha giocato nella squadra statunitense delle Olimpiadi del 2016 e del 2021 ed è vincitrice di due ori olimpici. Come molte altre giocatrici della Wnba, Griner gioca in Russia durante la pausa del campionato. Da anni è nella squadra Umcc Ekaterinburg. L’account di Griner è fermo da sabato 5 febbraio.

Russia, è accusata di possesso di droga

Il servizio russo della dogana aveva inizialmente reso noto la detenzione di un’atleta americana che aveva vinto medaglie olimpiche. Solo dopo l’agenzia stampa Tass, citando una fonte delle forze dell’ordine, ha confermato che si tratta di Brittney Griner, aggiungendo che è stata accusata di possesso di droga, un reato per il quale sono previsti fino a dieci anni di carcere. Le autorità russe hanno diffuso un video (GUARDA IL VIDEO pubblicato dal nytimes.com) che mostra il momento dell’ispezione del bagaglio di un viaggiatore all’aeroporto, con indosso una mascherina e una felpa nera.