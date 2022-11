Dallo stile di Martellini e Pizzul al Bar Sport di Adani: la triste parabola delle telecronache Rai (video)

Nando Martellini, Bruno Pizzul, ancora prima Nicolò Carosio e Giuseppe Albertini: chi ricorda questi telecronisti Rai non può che inorridire davanti allo stile da Bar Sport di Daniele Adani. Il commentatore che fa da “seconda voce” ai mondiali di calcio in Qatar, non brilla per sobrietà. E, secondo alcuni, chiedere informazioni a Roberto Baggio, neanche per competenza.

“Semplicemente un mitomane fuori di testa che urla come fosse al baretto sotto casa sua. E invece fa il telecronista alla Rai pagato con i miei soldi. Inaccettabile e vergognoso”. E’ il tenore di centinaia di commenti stamane sui social all’indirizzo di Adani per il commento della partita Argentina Messico, durante la quale l’ex difensore dell’Inter si è lasciato andare ad un’esultanza sopra le righe che non sembra essere piaciuta affatto ai tifosi. “La Rai non può presentare Adani in telecronaca. Non si può ascoltare un circo così. Non è accettabile che sovrasti il telecronista nel raccontare la partita. Né quelle urla da cavernicolo sul gol. Basta così”, tuona seccamente un utente. “Adani comunque si deve solo vergognare. Zero professionalità. Davvero impresentabile”, aggiunge un altro. “Ma non si è accorto che non è Bobo Tv ma la tv di Stato?!”, scrive un altro riferendosi alla partecipazione di Adani format nato su Twitch con Bobo Vieri.

Avresti pagato per questo qui? Io provo imbarazzo per lui e per chi ha deciso di metterlo lihttps://t.co/po813IYzel — Luca (@Luca66887969) November 27, 2022

Lanciata la petizione social: “Liberiamo Bizzotto da Adani”

Molti i commenti a “difesa” del collega telecronista Stefano Bizzotto, sovrastato dall’entusiasmo ultrà di Adani “Lancio una petizione #FreeBizzotto. È una persona per bene, un professionista di lungo corso, un onesto giornalista della nostra Tv di Stato. Cosa ha fatto di male per meritarsi Adani come compagno di telecronaca per un mese filato?”, scrive un tifoso. E un altro ironizza: “Alla prossima Bizzotto se gli danno di nuovo Adani si fa arrestare dagli Iraniani”. Il livello di gradimento della telecronaca è sintetizzato dall’ironia di un tifoso su tutti: “Se Adani commentasse Argentina-Equitalia, mi spingerebbe a tifare Equitalia”, scrive ironico l’utente.

“Il Servizio pubblico non può fare telecronache da Bar Sport”

L’Associazione Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi, in una dichiarazione rilasciata all’Adnkronos, interviene sulla vicenda.”Da più parti si stanno moltiplicando le proteste non solo dei tifosi di calcio ma anche dei telespettatori circa i commenti eccessivi e inopportuni del commentatore – spiega l’Associazione – Una telecronaca delle partite che assomiglia più ad un “bar sport”di provincia che al servizio pubblico che la Rai è tenuta a garantire ai propri abbonati”. I commenti in diretta agli incontri dei mondiali, aggiunge l’Associazione, “rappresentano un aspetto importante delle partite, sia a livello tecnico-sportivo, sia a livello di spettacolo televisivo, e devono essere caratterizzati da equilibrio e rispetto del pubblico che da casa segue gli eventi. Ci chiediamo sulla base di quali criteri la Rai – pur consapevole dello stile e del modo di fare telecronaca di Adani – abbia scelto di inserirlo tra i commentatori dei mondiali del Qatar e se, alla luce delle tante proteste sollevate da tifosi e telespettatori, non sia il caso di sospendere la sua partecipazione alle telecronache dei mondiali”, conclude l’Associazione Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi.