Confetti in casa Trump: tra midterm e «grande annuncio» si sposa Tiffany, la “figlia dimenticata”

Nel pieno delle fibrillazioni per l’esito delle elezioni di midterm e alla vigilia dell’«annuncio speciale», atteso per martedì, Donald Trump si prepara a celebrare un’altra occasione fuori dall’ordinario: le nozze della figlia Tiffany, che si celebreranno domani a Mar-a-Lago, la stratosferica villa di famiglia a Palm Beach, in Florida.

A nozze Tiffany Trump, la “figlia dimenticata” di Donald

Tutti i Trump vi si ritroveranno domani per le nozze della “figlia dimenticata” dell’ex presidente americano. Superata l’ansia per il meteo – l’uragano Nicole sarà passato e si prevede bel tempo – la sposa 29enne dovrà però vedersela con un padre di cattivo umore per il risultato elettorale e una parte dei familiari poco entusiasti, secondo quanto riferisce la Cnn, alla prospettiva di una nuova candidatura di “The Donald” alle elezioni. Frutto del secondo e breve matrimonio di Trump con la modella e attrice Marla Maples, Tiffany è sempre apparsa un po’ in ombra rispetto agli altri figli dell’ex presidente. Domani la giovane sposerà il 25enne Michael Boulos.

Il padre della sposa “distratto” dalla politica, i parenti poco entusiasti

Ma, secondo fonti della Cnn, il padre della sposa penserebbe soprattutto al “grande annuncio” di martedì, quando dovrebbe lanciare la sua candidatura alle presidenziali. Al tempo stesso, Trump viene descritto come di cattivo umore per il risultato sotto le aspettative di alcuni candidati da lui sostenuti alle elezione di midterm. A complicare le cose, il fatto che non tutti i familiari sono felici alla prospettiva di una nuova corsa alle presidenziali. La moglie Melania, la figlia maggiore Ivanka e il genero Jared Kuschner, infatti, secondo quanto trapelato, intendono tenersi il più lontano possibile dalla nuova discesa in campo di Trump. I Kuschner sono stati stretti consiglieri di Trump durante la sua presidenza, ma fonti a loro vicine riferiscono che nessuno dei due vuole ripetere l’esperienza. I due figli maschi di Trump, Eric e Donald jr sono invece già apparsi accanto al padre in un comizio.